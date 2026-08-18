Frank Beard, baterista de larga trayectoria de la legendaria banda de rock texana ZZ Top, murió este lunes a los 77 años mientras recibía cuidados paliativos en su rancho de Richmond, Texas.

Bob Merlis, representante del grupo, confirmó el fallecimiento y señaló que el músico estuvo acompañado por su familia en sus últimos momentos. Hasta ahora no se ha informado la causa exacta de su muerte.

Tras conocerse la noticia, ZZ Top canceló los conciertos que tenía programados para este martes 18 de agosto en Salt Lake City y el miércoles 19 en Colorado Springs. La gira está prevista para continuar este fin de semana en Austin.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la banda recoconió su grandeza musical:

"Hoy, Elwood y yo hemos perdido a un gran amigo y colaborador, y el mundo ha perdido a uno de los baterías más innovadores por naturaleza, así como a un gran y auténtico hijo de Texas. Su característico backbeat fue clave para mantener a ZZ en la cima", se lee.

Aunque Frank Beard no fue miembro fundador de ZZ Top, se convirtió en el baterista definitivo de la agrupación y en una de las figuras esenciales de su sonido.

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El músico se incorporó al grupo después del lanzamiento de su primer sencillo, "Salt Lick", que contó con Dan Mitchell en la batería. Beard se unió entonces al guitarrista y cantante Billy Gibbons y fue quien recomendó a Dusty Hill como bajista, consolidando la formación clásica que alcanzaría fama internacional.

ZZ Top en acción. Instagram zztop

A lo largo de décadas, Beard permaneció junto a Gibbons y Hill, y se convirtió en parte fundamental de la identidad de ZZ Top y de su característico sonido de blues rock.

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Los problemas de salud de Frank Beard

El baterista enfrentó distintos problemas de salud durante los últimos años. En 2002 tuvo que ausentarse de algunos conciertos después de someterse a una apendicectomía de emergencia.

En 2025 se retiró temporalmente de las giras debido a problemas de salud que nunca fueron especificados públicamente. A principios de agosto, ZZ Top también canceló de manera repentina una presentación en el Hollywood Bowl de Los Ángeles debido a lo que la agrupación describió como “obstáculos insuperables”. Posteriormente se conoció que la ausencia de Beard estaba relacionada con su estado de salud.

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La muerte de Frank Beard pone fin a la trayectoria de uno de los músicos que durante más tiempo formó parte de ZZ Top, agrupación que se convirtió en uno de los referentes del rock estadounidense gracias a canciones y discos que marcaron varias generaciones.

Frank Beard estuvo casado con Catherine Alexander de 1978 a 1981. Desde el 11 de noviembre de 1982 está casado con Debbie Meredith, con quien tiene hijos (incluyendo gemelos), sumando un total de tres hijos en su vida familiar.

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