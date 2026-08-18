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Culiacán, Sin. - La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde hizo un llamado a los concesionarios y choferes del transporte urbano a evitar que en época de lluvias circulen por avenidas inundadas o crucen arroyos peligrosos, como sucedió en lunes pasado que se tuvo que rescatar a 25 pasajeros que quedaron varados y expuestos al peligro.
Comentó que, en forma irresponsable en puntos distintos de la ciudad, dos autobuses con un total de 25 pasajeros, en pleno aguacero quedaron atrapados en fuertes corrientes, sin poder avanzar, por lo que los cuerpos de auxilio tuvieron que efectuar diversas maniobras para rescatar a los ciudadanos sin ningún tipo de lesión.
Dio a conocer que brigadas de diversas dependencias han sido desplegadas en el municipio de Culiacán para evaluar los daños a viviendas y afectaciones de bienes en más de ochenta y cinco hogares donde el agua subió de nivel.
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Señaló que el reporte de Protección Civil fue en el sentido que no se resintió afectaciones a la infraestructura urbana, pero se tuvo que actuar en varios casos para evacuar a familias, algunas de ellas en lancha hay que las comunidades donde viven, el agua subió más de treinta centímetros en sus hogares.
Pidió a la población estar atentos a los comunicados que emite el Instituto Estatal de Protección Civil sobre los pronósticos del tiempo para no ser sorprendidos por intensas lluvias, con tormentas eléctricas y fuertes vientos.
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Bonilla Valverde indicó que se cuenta con albergues habilitados en los veinte municipios del estado, como medida preventiva, para que, en casos extremos, se tenga que evacuar a familias y reubicarlas de forma temporal.
La gobernadora interina comentó que las lluvias han traído noticias positivas, como es la captación de agua en las presas, las cuales se ubican a un 35 por ciento de su capacidad, por lo que se espera un buen ciclo de siembras Otoño-invierno 2026-2027.
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dmrr/cr
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