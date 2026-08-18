Tras el Mundial de Futbol, la recaudación del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje (ISH) en la Ciudad de México creció un 20% durante junio de este año, en comparación con el mismo periodo del 2025, informó el director general del Fondo Mixto de Promoción Turística, Carlos Martínez Velázquez.

Tras la conferencia de Mextropoli 2026, el director general explicó que estos resultados fueron derivados de un efecto combinado entre el aumento en las tarifas y el volumen de asistentes durante la justa deportiva.

“Cuando tienes un crecimiento así de importante, pues significa que tuviste una tarifa más alta y más gente en esa tarifa más alta”, explicó a los medios de comunicación.

El director general del Fondo Mixto de Promoción Turística estimó un buen panorama para el sector en lo que resta del 2026. | Foto: Arturo Ordaz Díaz.

Martínez Velázquez mencionó que lo anterior significó 96 millones de pesos solo del mes de junio; mientras que la recaudación de enero a junio de este año fue de más de 500 millones de pesos.

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“Entonces, este año vamos bastante por encima del año pasado, y eso que el año pasado ya había sido récord (...) Ya veremos cuándo cerremos (este año); esperemos que muy bien con toda la promoción, con todos los elementos que tenemos”, apuntó.

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El director general del Fondo Mixto de Promoción Turística estimó un buen panorama para el sector en lo que resta del 2026, ya que están programados eventos deportivos, convenciones laborales y temporadas como las fiestas patrias y el Día de Muertos.

Tras la conferencia de Mextropoli 2026, el director general explicó que estos resultados fueron derivados de un efecto combinado entre el aumento en las tarifas y el volumen de asistentes durante la justa deportiva. | Foto: Arturo Ordaz Díaz.

Aseguró que en el segundo semestre del año se junta el 52% del turismo, mientras que de enero a julio el 48%.

Recordó que el año pasado cerraron con 15.6 millones de turistas hospedados en la capital, pero en este 2026 prevé que sea un millón más, aproximadamente.

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JACL