Metrópoli | 18-08-26 | 16:48 |

Tras el , la recaudación del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje (ISH) en la creció un 20% durante junio de este año, en comparación con el mismo periodo del 2025, informó el director general del Fondo Mixto de Promoción Turística, Carlos Martínez Velázquez.

Tras la , el director general explicó que estos resultados fueron derivados de un efecto combinado entre el aumento en las tarifas y el volumen de asistentes durante la.

“Cuando tienes un crecimiento así de importante, pues significa que tuviste una tarifa más alta y más gente en esa tarifa más alta”, explicó a los medios de comunicación.

El director general del Fondo Mixto de Promoción Turística estimó un buen panorama para el sector en lo que resta del 2026. | Foto: Arturo Ordaz Díaz.
El director general del Fondo Mixto de Promoción Turística estimó un buen panorama para el sector en lo que resta del 2026. | Foto: Arturo Ordaz Díaz.

Martínez Velázquez mencionó que lo anterior significó 96 millones de pesos solo del mes de junio; mientras que la recaudación de enero a junio de este año fue de más de 500 millones de pesos.

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“Entonces, este año vamos bastante por encima del año pasado, y eso que el año pasado ya había sido récord (...) Ya veremos cuándo cerremos (este año); esperemos que muy bien con toda la promoción, con todos los elementos que tenemos”, apuntó.

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El director general del Fondo Mixto de Promoción Turística estimó un buen panorama para el sector en lo que resta del 2026, ya que están programados eventos deportivos, convenciones laborales y temporadas como las fiestas patrias y el Día de Muertos.

Tras la conferencia de Mextropoli 2026, el director general explicó que estos resultados fueron derivados de un efecto combinado entre el aumento en las tarifas y el volumen de asistentes durante la justa deportiva. | Foto: Arturo Ordaz Díaz.
Tras la conferencia de Mextropoli 2026, el director general explicó que estos resultados fueron derivados de un efecto combinado entre el aumento en las tarifas y el volumen de asistentes durante la justa deportiva. | Foto: Arturo Ordaz Díaz.

Aseguró que en el segundo semestre del año se junta el 52% del turismo, mientras que de enero a julio el 48%.

Recordó que el año pasado cerraron con 15.6 millones de turistas hospedados en la capital, pero en este 2026 prevé que sea un millón más, aproximadamente.

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JACL

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