Ante la solicitud de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) para atender 5 temas prioritarios, la presidenta de la CDHCM, Dolores González Saravia señaló de que hay voluntad y vocación de colaborar.

Indicó que es la primera vez que se hace la solicitud de acompañamiento en los temas de transformar la Procuraduría Social, la reinserción en el Sistema Penitenciario, la atención a personas en situación de calle, trabajar en el tema de personas desaparecidas y fortalecer protocolos para la atención de despojos.

Aseguró que el tema de desaparición de personas se está contribuyendo en algunas mesas de trabajo con los familiares de personas desparecidas.

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En el caso de personas privadas de la libertad se cuenta con un trabajo consistente desde hace muchos años con el paradigma de la reinserción.

Para las personas en condición de calle sostuvo que hay algunos centros o albergues en “situaciones preocupantes, otras menos” y se debe trabaja en las condiciones para que retomen sus proyectos de vida.

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Sobre el tema de despojo mencionó que se vigila cómo se desarrolla el cumplimiento de las responsabilidades de la autoridad.

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