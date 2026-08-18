Ecatepec, Méx. - Personal de distintas unidades del IMSS-Bienestar en municipios del oriente del Estado de México, entre ellos Ecatepec, Acolman, Teotihuacán, Los Reyes La Paz, Chalco y Nezahualcóyotl, mantiene protestas y bloqueos viales desde esta mañana.

Exigen el depósito de la quincena correspondiente al periodo actual, el pago de salarios anteriores pendientes y el cumplimiento de prestaciones laborales adicionales, como bonos de canasta básica y de salud, además del abasto de insumos médicos básicos.

Las acciones forman parte de movilizaciones iniciadas el lunes, cuando el personal advirtió que, de no liberarse los recursos, aplicaría un paro de labores más amplio.

Según representantes sindicales de la Sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, el retraso afecta a alrededor de 9 mil trabajadores en la entidad.

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Denuncian también escasez de materiales como jeringas, batas, equipos de curación y papelería, lo que limita la atención en hospitales y centros de salud.

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En Chalco, los manifestantes ocupan el carril confinado del trolebús Santa Martha-Chalco en el centro del municipio. Esta medida interrumpe la circulación de las unidades del servicio eléctrico y genera retrasos en el transporte público de la zona.

En otras localidades, los cierres provocan congestionamientos para conductores de vehículos particulares y usuarios de transporte público.

En Los Reyes La Paz, cerca de 100 trabajadores del Hospital Materno Infantil mantienen el bloqueo de la carretera México-Texcoco; señalan que no han recibido salarios desde el 1 de agosto ni los bonos correspondientes.

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Personal de distintas unidades del IMSS-Bienestar en municipios del oriente del Estado de México, entre ellos Ecatepec, Acolman, Teotihuacán, Los Reyes La Paz, Chalco y Nezahualcóyotl, mantiene protestas y bloqueos viales. | Foto: Especial.

En Nezahualcóyotl, personal del Hospital General Gustavo Baz Prada cerró tramos de las avenidas Bordo de Xochiaca y Adolfo López Mateos en sentido hacia la Ciudad de México, con más de 300 empleados afectados en esa unidad.

En Ecatepec, las concentraciones se ubican en puntos de la Vía Morelos y la avenida Central, cerca de Las Américas y del Metro Ecatepec, con afectación en la circulación vehicular y en servicios como el Mexibús.

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Las protestas se extienden a hospitales, centros de salud y jurisdicciones sanitarias de Acolman, Teotihuacán y municipios aledaños.

El personal señala que estos retrasos se repiten desde la transferencia de los servicios estatales al esquema IMSS-Bienestar, formalizada en 2023, y que las carencias de insumos comprometen la operación cotidiana de las unidades.

Los inconformes esperan que las autoridades den respuesta a sus demandas; de lo contrario, continuarán las movilizaciones, advirtieron.

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También protestaron en Cuautitlán

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud se manifestaron ante la presunta falta de pagos salariales, marchando sobre la Avenida 16 de septiembre.

Durante la protesta expresan consignas en contra del IMSS Bienestar, relacionadas con la falta de pagos quincenales para trabajadores formalizados, regularizados y por contrato.

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Trabajadores del sector salud protestaron en Cuautitlán. | Foto: Especial.

Además de los pagos puntuales, exigieron insumos médicos, materiales de curación y medicamentos para la adecuada atención de los pacientes en sus zonas de trabajo.

El contingente de manifestantes recorrió la Avenida 16 de septiembre, pasando frente al Penal de Cuautitlán y posteriormente llegaron al centro médico Vicente Villada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar.

Durante la manifestación, se generó carga vehicular sobre la mencionada vialidad, ya que los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud abarcaron casi en su totalidad el espacio de circulación.

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JACL/cr