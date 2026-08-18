Raíces Houston S.A. de C.V., dueña del inmueble en demolición que hace unos días colapsó en la colonia Escandón, de la alcaldía Miguel Hidalgo, explicó que este incidente se asocia a las intensas lluvias generadas en los últimos días.

En una tarjeta informativa, la firma detalló que el predio de Minería 145 alberga un conjunto de edificaciones construidas hace más de sesenta años, desocupadas desde 2008 y en estado de abandono, condición que quedó documentada en la declaratoria ambiental del proyecto.

Se añade que los inmuebles resintieron los sismos de 1985 y de 2017, que les ocasionaron daños estructurales y motivaron su desocupación definitiva. “Fue precisamente ese deterioro acumulado el que dio lugar a la tramitación y obtención de la licencia especial de demolición ante la autoridad competente”.

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Subrayan que el pasado 11 de agosto, durante la ejecución de los trabajos autorizados, se desprendió parte de la estructura superior de uno de los edificios del conjunto.

“Conforme al informe técnico que el Director Responsable de Obra, registrado ante el Gobierno de la Ciudad de México, presentó ante la autoridad, el evento se asocia al reblandecimiento y saturación del terreno de desplante, derivados de las lluvias registradas en los días previos, condición que modificó el comportamiento del suelo y las condiciones de apoyo de la cimentación existente en una estructura ya deteriorada”, señaló Raíces Houston S.A. de C.V.

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Al ceder, parte del material de la edificación se desplazó hacia la lateral del Viaducto Presidente Miguel Alemán e incidió sobre un árbol ubicado dentro del predio, que resultó afectado y también alcanzó la vialidad.

La firma comentó que corresponderá a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y a las autoridades competentes determinar si los trabajos de demolición se han desarrollado conforme a lo autorizado.

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“Ante este hecho, estaremos pendientes para responder los requerimientos de todas las autoridades, de forma veraz y con la rapidez que se amerita. Desde el primer momento, el personal de la obra se coordinó con Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo y con los cuerpos de emergencia para atender la contingencia, liberar la vialidad y reducir las condiciones de riesgo en la zona”, precisaron.

Añadieron que los trabajos en el predio se encuentran suspendidos desde que la autoridad impuso la medida, que acatan esta resolución y que las labores no se reanudarán hasta contar con la autorización correspondiente. “Asimismo, colabora con las diversas autoridades poniendo a su disposición la información técnica y documental”.

mahc/LL