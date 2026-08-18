La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso y cielo despejado con aumento de nublados por la tarde, para este martes 18 de agosto en la Ciudad de México.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 26° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

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Este día se esperan lluvias ligeras y chubascos dispersos después del mediodía, con actividad eléctrica y posible caída de granizo, con mayor intensidad en el sur y poniente de la CDMX.

Los vientos serán del Este y Noreste, de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

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