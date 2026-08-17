Durante su programa en Latinus, Carlos Loret de Mola reveló grabaciones en las que se relaciona al círculo cercano de Andrés Manuel López Beltrán, Andy, con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la llamada filtrada, hecha en el 2023, se identifica a Amílcar Olán, amigo de Andy y Bobby López Beltrán, en la cual se relata la colusión con una célula del CJNG para proteger sus negocios en Veracruz.

Se escucha como es que Amílcar presume la cercanía de su hermano, Luis Alberto Olán, con elementos del crimen organizado. Lo hace con un empresario que ha producido balasto.

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“Mi hermano va a estar al mando de todo... Él maneja todo eso, los conoce a todos, todos son sus brothers, sus compas”, menciona.

En una segunda grabación, se puede escuchar al hermano de Amílcar, Luis Alberto Olán, decir que debido a sus relaciones con Iván Cazarín Molina, "El Tanque", considerado líder cártel en la zona de Veracruz, dejaron de extorsionar al dueño de una mina de balasto proveedora de "El Clan".

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“Él sabe que yo conozco a "El Tanque" aquí, al de la maña”.

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Según con la investigación de Latinus, Luis Alberto Olán, ha sido acusado de homicidio, robo y asociación delictuosa y hasta el momento, no hay registro de que haya sido procesado o encarcelado.

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De acuerdo con Loret, la amistad entre Amílcar Olán y los hermanos López Beltrán se ha presentado en Latinus desde años antes, bajo el nombre de "El Clan". Amílcar Olán fue era contratista de su gobierno.

De acuerdo con el reportaje, la conexión criminal permitió al grupo controlar todas las minas de balasto que le sirvieron para abastecer las obras del Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Iván Cazarín Molina, alias "El Tanque" era reconocido como uno de los principales operadores en Veracruz del CJNG. De acuerdo con un informe del Ejército revisado por Latinus, Cazarín Molina iba a tomar el control de las actividades delictivas en Veracruz. Además, es señalado por generar nexos con "La Barredora", organización criminal ubicada en Tabasco y liderada por Hernán Bermúdez Requena.

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