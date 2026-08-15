Ante la controversia del retiro de la visa de su cuñado, Andrés Manuel López Beltrán, Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, compartió diferentes fotografías de ambos a lado de sus hijos, algunas de ellas en Disneylandia.

En su cuenta de Instagram, Adams posteó un video, donde aparecen los cinco integrantes de la familia López Beltrán pasando tiempo en parques y atracciones.

"Hoy están creciendo en un mundo donde muchas personas creen conocer la vida de alguien con solo ver una fotografía, un video o un titular. Un mundo donde se juzga antes de preguntar, se señala antes de conocer y se critica antes de entender", comentó en la descripción.

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"No puedo evitar que eso exista. Lo que sí puedo hacer es enseñarles que nunca permitan que la opinión de otros defina quiénes son ni hasta donde pueden llegar. Quiero que siempre se sientan libres", agregó Adams.

Además, en la descripción, hace referencia a la libertad de estudiar donde se quiera, conocer el mundo y trabajar por sus metas, a vivir con valores, a defender la verdad, y "nunca avergonzarse de una vida construida con trabajo, amor y honestidad".

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"Nadie tiene el poder de definir quiénes son, excepto ustedes mismos y Dios. Que sus actos hablen más fuerte que cualquier mentira, que su paz valga más que cualquier juicio. Los amo demasiado", concluyó.

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José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams, junto a sus hijos en Disneylandia. Foto: Instagram @carolyn121212

Quitan visa a Andy López Beltrán

Esta publicación se da después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezado por Marco Rubio y Christopher Landau, le quitó la visa a Andrés Manuel López Beltrán.

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Por medio de una carta publicada en IG y destinada al presidente estadounidense Donald Trump, dijo que "como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder".

Añadió que, a pesar de la medida, no le causa ningún problema el no poder ir a Estados Unidos "en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza".

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Cabe decir que antes, José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams han causado controversia debido a la Casa Gris, localizada en Houston, Texas, la celebración del cumpleaños de una ahijastra en Culiacán, Sinaloa, y la asistencia a un evento de la Fórmula 1, en contraste con el discurso de austeridad del exmandatario federal.

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