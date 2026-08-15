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Todo es alegría en La Pandilla. Hace mucho, los Rayados no hacían sonreír a su afición como lo están haciendo ahora con Matías Almeyda en el banquillo.
Luego de conseguir su pase a los Cuartos de Final en la Leagues Cup, Monterrey regresó a la Liga MX y ofreció una soberbia exhibición: aplastante goleada de 6-1 sobre los Bravos de Juárez.
Orbelín Pineda se estrenó como goleador en la Liga MX, con la playera de Rayados; Lucas Ocampos, antes abucheado, brilló y salió entre aplausos en el Gigante de Acero y hasta Jorge Rodríguez se hizo presente con uno de los tantos.
Luca Orellano (6'), Diego Rossi (15'), Hugo Cuypers (29'), Orbelín Pineda (45+3'), Lucas Ocampos (62') y Jorge Rodríguez (90+2'), los anotadores de la aplastante victoria norteña.
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Óscar Estupiñán al minuto 32 acercó a los Bravos, pero el gusto les duró muy poco y la realidad que viven actualmente no le alcanzó para competir con uno de los candidatos al título en este Apertura 2026.
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Como cereza en el pastel, el debut de Aldo Patricio de Nigris. El joven futbolista de Rayados hizo su presentación en el máximo circuito con un apellido que ilusiona a cualquiera con la playera de Monterrey.
A falta de lo que suceda este domingo en la continuación de la Jornada 4, Monterrey dormirá como líder de la Liga MX.
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