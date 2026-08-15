América estrenó su “mini estadio” en el Nido de Coapa con una goleada sobre Puebla, en actividad de la Jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX.

Las Águilas siguen imparables. Después de su triplete conquistado, llevan paso perfecto en este certamen y por ahora, son tres victorias en tres juegos que las tienen en el liderato de su grupo y de la clasificación general.

Montserrat Saldívar (8'), Priscila da Silva (37'), Alexa Soto (45'), Geyse Ferreira (55') y Gaby García (90'), las anotadoras azulcremas; por La Franja anotó Brina Micheels, quien sorprendió a las capitalinas apenas al minuto 2.

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Las dirigidas por Ángel Villacampa fueron de menos a más en este compromiso y volvieron a ponerse la etiqueta de favoritas. Las vigentes campeonas siguen volando alto y lucen imparables.

Su primer triunfo en el "Mini estadio" El Nido fue una fiesta redonda para la afición que asistió al Club América para ver el tercer partido de las Águilas en este certamen.

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Ahora, el próximo compromiso de las azulcrema será el domingo frente al Necaxa en Aguascalientes; el Puebla recibe al Atlético de San Luis, el mismo día.

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