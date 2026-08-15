En redes se ha popularizado una nueva expresión entre la población juvenil, que ha llamado la atención entre usuarios. El término es "farmear aura", que a menudo se escucha en la plataforma de TikTok como parte del vocabulario de los jóvenes.

Esta expresión de la cultura digital consiste en realizar alguna acción que aumente simbólicamente el prestigio, la admiración, el carisma o la popularidad de una persona, haciéndolo verse bien frente a los demás.

¿Qué significa esta expresión digital?

El término "farmear" proviene de los videojuegos. Esto significa repetir una acción muchas ocasiones para conseguir recursos, objetos o experiencia que permitan a los jugadores avanzar dentro del juego y mejorar su desempeño.

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Esta expresión surgió en redes sociales y se trasladó al vocabulario cotidiano de los jóvenes. Foto: Especial

Por su parte, la palabra "aura" puede referirse a la confianza, energía, el estilo, la estética visual y la seguridad que proyecta una persona al estar frente a otros, siendo esta un distintivo en su personalidad y su comportamiento.

De esta tendencia derivan otras expresiones, como "ganar aura", que consiste en realizar una acción admirable, elegante, valiente o divertida que impresione a los demás, así como "perder aura", donde ocurre todo lo contrario.

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¿Qué son las "batallas de aura"?

A través de plataformas digitales, han circulado videos de jóvenes llevando esta tendencia a un nivel superior, a través de la organización de competencias presenciales, en las que los participantes buscan proyector una mayor confianza que otros.

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Mediante poses, gestos, bailes y movimientos inspirados en memes, celebraciones de deportistas y posturas de personajes de la cultura popular, los jóvenes compiten para obtener una reacción exagerada del público e imponerse frente a su rival.

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A través de ello, se van acumulando puntos, que se pueden perder cuando se realiza algo vergonzoso o se equivocan. Toda cuenta para impresionar, desde una respuesta ingeniosa hasta una expresión memorable que permita ganar reconocimiento.

Algunos de los gestos más utilizados en estas "batallas de aura" es el mewing, el six-seven, el aura walk, una caminata lenta y determinada. El ganador se determina a través del apoyo del público, quienes votan con gritos y aplausos.

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