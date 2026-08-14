Universal Deportes | 14-08-26 | 18:12 |

Quedaron definidos los Cuartos de Final de la y este viernes se dieron a conocer todos los detalles para el inicio de la Fase Final de esta competencia.

Luego de las versiones que señalaban al América jugando su partido como anfitrión en el Estadio Banorte, este día se reveló que las Águilas serán locales, pero en Carson, California, en el Dignity Health Sports Park, casa del Galaxy.

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Por su parte, los Diablos Rojos de Toluca disputarán su encuentro ante Austin FC en Nueva Jersey; León lo hará en Colorado frente al Real Salt Lake.

Monterrey visitará al Chicago Fire en su sede habitual como local. Son los cuatro equipos de la que sobreviven en esta Leagues Cup 2026.

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Así se jugarán los Cuartos de Final de la Leagues Cup

Martes 25 de agosto

  • Chicago Fire vs Monterrey/ 18:30 pm/ SeatGeek Stadium – Bridgeview, Illinois
  • León vs Real Salt Lake/ 20:30 pm/ Dick's Sporting Goods Park/ Commerce City, Colorado

Miércoles 26 de agosto

  • América vs Columbus Crew/ 18:45 pm/ Dignity Health Sports Park– Carson, California
  • Austin FC vs Toluca/ 18:30 pm/ Sports Illustrated Stadium– Harrison, Nueva Jersey

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