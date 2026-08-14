Jorge Álvarez Maynez, dirigente del partido Movimiento Ciudadano y excandidato a la presidencia de México en el pasado proceso, alzó la voz en pro del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Mediante sus redes sociales, el político mexicano manifestó su inconformidad por la abolición de esta modalidad en la Liga MX y reveló que interpuso una petición en la Comisión Nacional Antimonopolio.

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"¡Que vuelva el ascenso! Presentamos una petición ante la Comisión Nacional Antimonopolio para exigir una investigación por la eliminación del ascenso y descenso, sobre posibles barreras a la competencia, prácticas monopólicas y otras restricciones indebidas al funcionamiento del mercado", publicó Maynez.

"El futbol mexicano necesita competencia dentro y fuera de la cancha. El mérito deportivo es fundamental", agregó el Coordinador de Movimiento Ciudadano.

Para este torneo Apertura 2026, la Liga MX plasmó en el reglamento que el ascenso y descenso quedaba inhabilitado para el año futbolístico, una decisión que ha desatado un sinfín de críticas para Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

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Recientemente, el expolítico Arriola declaró que la Liga de Expansión MX era considerada como una liga de desarrollo; declaración que incrementó la crítica y los cuestionamientos.

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