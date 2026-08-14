Culiacán, Sin. - Al concretarse el primer embarque de exportación de un millón 200 mil toneladas de sorgo rojo hacia la República Popular de China, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, dijo que este acuerdo abre la expectativa de una reconversión productiva en los campos de cultivo.

Señaló que este grano será utilizado como materia prima en el país asiático para la producción de licor, denominado “baijiu”, por lo que las siembras de este sorgo pueden beneficiar a diez mil productores locales que tengan intención de entrar a este esquema de siembras y ventas al extranjero.

La mandataria estatal externó que ha instruido a los funcionarios del gabinete buscar alternativas de ventas de otros cultivos, por lo que con este primer contrato que se tiene de exportación a China de un millón 200 mil toneladas de sorgo rojo, abre nuevos mercados.

Lee también Denuncian a 13 aspirantes a la coordinación de la 4T en Sinaloa; acusan actos anticipados de campaña

Precisó que las autoridades estatales dan acompañamiento a los diversos organismos y agricultores que deseen incrustarse en los mercados internacionales con sus productos del campo, en un esquema de certeza en sus ventas.

Durante una reunión sostenida con representantes de la compañía Sichuan Yourong Group, con sede en la ciudad de Chengdu, en la República Popular China, se concretó el primer embarque del millón 200 mil toneladas del sorgo rojo.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL