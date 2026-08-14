[Publicidad]
Culiacán, Sin. - Al concretarse el primer embarque de exportación de un millón 200 mil toneladas de sorgo rojo hacia la República Popular de China, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, dijo que este acuerdo abre la expectativa de una reconversión productiva en los campos de cultivo.
Señaló que este grano será utilizado como materia prima en el país asiático para la producción de licor, denominado “baijiu”, por lo que las siembras de este sorgo pueden beneficiar a diez mil productores locales que tengan intención de entrar a este esquema de siembras y ventas al extranjero.
La mandataria estatal externó que ha instruido a los funcionarios del gabinete buscar alternativas de ventas de otros cultivos, por lo que con este primer contrato que se tiene de exportación a China de un millón 200 mil toneladas de sorgo rojo, abre nuevos mercados.
Lee también Denuncian a 13 aspirantes a la coordinación de la 4T en Sinaloa; acusan actos anticipados de campaña
Precisó que las autoridades estatales dan acompañamiento a los diversos organismos y agricultores que deseen incrustarse en los mercados internacionales con sus productos del campo, en un esquema de certeza en sus ventas.
Durante una reunión sostenida con representantes de la compañía Sichuan Yourong Group, con sede en la ciudad de Chengdu, en la República Popular China, se concretó el primer embarque del millón 200 mil toneladas del sorgo rojo.
[Publicidad]
Ola de violencia deja cuatro nuevos asesinatos en Sinaloa; una custodia de penal y un médico, entre las víctimas
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL
[Publicidad]
Más información
Nación
Trasladan a cachorra tigre de bengala a unidad autorizada de Semarnat; permanecerá en cuarentena
Espectáculos
Karol G, Miguel Bosé y Maluma se unen por Colombia tras terremoto: ofrecerán concierto solidario
Universal Deportes
Efraín Juárez mete presión a Esteban Solari: “Las bases están para que Pumas sea campeón”
Metrópoli
Clara Brugada entrega apoyos para uniformes y útiles escolares; se suman 90 mil estudiantes al esquema
Espectáculos
¿Gordofóbica? Mamá de Gala Montes hacía burlas a Beba por su peso
Historias
Alejandra Marín Mendoza y el secuestro de una bebé: Así contó su historia a Saskia Niño de Rivera
Al día
¿Tienes Tarjeta del Bienestar? Alertan por nueva estafa que busca robar tu dinero y datos
La Roja
VIDEO: ¡Tragedia en Interlomas! Estructura publicitaria colapsa sobre camioneta y mata a una mujer