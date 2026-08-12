Culiacán, Sin. - Cuatro hombres y una mujer resultaron con graves heridas de bala, en dos ataques distintos registrados en las colonias Casa Redonda y Toledo Corro, en la ciudad de Mazatlán, los agresores lograron huir en ambos casos, pese a los intensos operativos que mantienen las fuerzas federales.

En un primer hecho que tuvo lugar en la calle Enrique Pèrez Arce, de la colonia López Mateos, los ocupantes de un vehículo Mirage, de color gris, de modelo reciente, fueron atacados con armas automáticas por personas jóvenes que viajaban en dos motocicletas.

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Los cuerpos de auxilio fueron notificados que tres personas del sexo masculino y una mujer que viajaban en dicha unidad que presentó decenas de impactos, resultaron heridos, por lo que les prestaron ayuda médica y los trasladaron a un hospital del puerto.

Elementos del ejército y de Marina desplegaron un operativo de búsqueda de los responsables del atentado contra cuatro personas que viajaban en un vehículo Mirage, sin ser localizados.

Minutos después, en las líneas de emergencia se recibió un segundo reporte de un nuevo ataque armado en la colonia Casa Redonda, donde una persona joven fue encontrada tirado en el piso con impactos de bala, por lo que tuvo que ser llevado a que recibiera atención médica especializada.

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