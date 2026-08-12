[Publicidad]
Umán, Yucatán. - Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en este municipio, donde presuntamente se almacenaba y comercializaba combustible de manera clandestina.
La FGR precisó que el operativo se desarrolló en un predio ubicado sobre la carretera Umán-Tebec, luego de que la autoridad judicial autorizó la orden de cateo solicitada por la FGR.
En estas acciones se detuvo a tres personas, las cuales probablemente se dedicaban a la extracción de diésel de vehículos pesados para almacenarlo en bidones y posteriormente trasladarlo a bordo de una camioneta con la finalidad de venderlo de forma ilegal.
Lee también Caiga quien caiga, en Hidalgo se mantiene la lucha contra la corrupción: gobernador; suman 15 policías detenidos en los últimos meses
En el predio, las autoridades aseguraron cinco bidones, además de 100 litros de diésel; también fueron localizadas tres mangueras, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.
La denuncia anónima permitió a los elementos de la FGR reunir información sobre esta actividad ilícita y solicitar las diligencias para ingresar al citado predio.
[Publicidad]
El caso quedó en manos de las autoridades federales, que determinarán la situación jurídica de las tres personas detenidas.
“Comenzaba a vivir cuando dos balazos le cortaron la vida”: exigen justicia para Salvador, estudiante de la UASLP asesinado a balazos
dmrr
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
“Ascension”, la nueva serie de Alfonso Cuarón con Caitríona Balfe
Universal Deportes
Gilberto Mora ya tiene universidad; conoce la carrera que estudiará la joya mexicana
Tendencias
Estrenan documental sobre Emma Coronel en México; fecha, horario y plataforma dónde verlo
Nación
Transportistas amagan con nueva movilización; acusan falta de soluciones, inseguridad y corrupción
Al día
Dos socavones se abren casi al mismo tiempo y se tragan dos camiones a solo 30 metros en Iztacalco
Espectáculos
¡Se viene la placa! LCDLFMX4 enfrenta nueva noche de nominaciones ¿A qué hora es y por dónde verla?
Espectáculos
Kenny Avilés lista para La Granja VIP y ¡Que suene el rock!
Espectáculos
Jenna Ortega enciende las alarmas: El peligro detrás de los estándares de belleza de Hollywood