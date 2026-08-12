A unas horas de que inicie la aplicación del Examen de Control presencial de la UNAM, jóvenes de los estados de Querétaro, Michoacán y Guanajuato arribaron al hotel Real de Minas Poliforum.

Guanajuato

Con libros, cuadernos y hojas con apuntes se ubicaron en el acceso para repasar, en espera de que llegue la hora para reponer la prueba que contiene 120 reactivos.

Ilya Martínez, Natalia García, Daniel Estrada y Santiago Rodríguez viajaron desde Morelia, en el vehículo del padre de su compañera, con la confianza de que les irá bien en el examen, porque en el que hicieron en línea lograron más de los puntos exigibles para ingresar, coincidieron.

Ilya Martinez, aspirante a ingresar a la Licenciatura en Literatura Intercultural en la ENES Morelia, comentó que aunque está seguro de su preparación “sé sienten nervios”, como pasa cuando haces un examen por la trascendencia que tiene.

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Silvia Guerrero acompañó a su hijo Emilio Serna, de la ciudad de Querétaro, quien pretende entrar a la carrera de Ciencias de la Tierra, en la ENES de Juriquilla, en su entidad.

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Pidió permiso en su trabajo para estar cerca de su único hijo, de 19 años de edad, quien tiene meses de preparación y aprobó el examen en línea. Dijo que es frustrante que por algunos que hicieron trampa otros tengan que pagar. Comentó que venir les implicó gastos y esfuerzo, pero manifestó estar segura de que Emilio saldrá adelante..

La UNAM proyectó la ampliación del Examen Presencial a 2777 personas en cuatro jornadas en la sede de León, la primera a las 17:00 horas de hoy y el resto este 13 de agosto..

En los salones y área de alimentos se observa el movimiento del personal de la Universidad que tendrá a su cargo la aplicación del examen.

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Con información de Xóchil Álvarez...

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