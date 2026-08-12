Culiacán. - El coronel Efrén Martínez Casimiro, exjefe de Estado Mayor de la Segunda Zona Militar con sede en la ciudad de Tijuana, fue nombrado como nuevo Subsecretario de Seguridad Pública en el Estado en sustitución del general brigadier Humberto Zerón Martínez, quien hace seis días renunció a su cargo.

A través de un breve mensaje, la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde dio a conocer que la experiencia de este elemento castrense será importante para seguir avanzando en las tareas de prevención, atención y reinserción social de Sinaloa.

La mandataria estatal le deseo al coronel Martínez Casimiro el mejor éxito en esta nueva encomienda durante el evento protocolario de toma de protesta como nuevo Subsecretario de Reinserción Social en la entidad.

Citó que el coronel colaborará junto con los cuerpos policiacos y de los tres órdenes de gobierno en las tareas de gestión de la seguridad ciudadana, así como en la prevención del delito de acuerdo a la Estrategia Nacional de Seguridad.

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El jueves pasado, a 19 meses de haber asumido el cargo de Subsecretario de Seguridad Pública del Estado, el general brigadier en activo Humberto Zerón Martínez presentó su renuncia voluntaria para solicitar su reactivación como miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

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El militar, quien arribó al cargo público dos semanas después de que el general Gerardo Mérida Sánchez, en diciembre del 2024, fuera separado la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, en la que se denominó un relanzamiento de las acciones para restablecer la paz y la tranquilidad, tuvo a su cargo el sistema penitenciario.

Zerón Martínez, el día último del 2024, asumió el cargo en el área de Prevención y Reinserción Social, la tarde del jueves seis de agosto, se dio a conocer que había solicitado su separación voluntaria al cargo, por motivos personales.