Los avances de la negociación entre los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no solamente dependen de la negociación de los integrantes, también tiene que ver con el diálogo entre la Casa Blanda y los demás países con los que pretenden llegar a acuerdos, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

El funcionario explicó que “los tiempos de esa negociación no están determinados por los avances nuestros con Estados Unidos, sino por el diálogo de Estados Unidos y sus negociaciones con muchos países”.

Ebrard Casaubon añadió que por esa situación “se están tardando” en la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) en resolver la imposición de aranceles contra los países señalados por sobre capacidad de producción.

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Expuso que seguramente se dará a conocer en este mes de agosto la decisión del gobierno de Donald Trump contra los 16 países, entre ellos México, a los que les podría imponer aranceles, adicionales a los que se anunciaron de trabajo forzoso.

En conferencia de prensa, al término del evento. “México líder en biotecnología”, Ebrard comentó que el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick lo invitó a participar en la reunión de los ministros de Economía y gobernadores de los bancos centrales del G-20 en de Carolina del Norte.

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“Sí, sí voy a asistir. Me invitó el secretario Lutnick Y está concentrado en exactamente lo que acabamos de ver ahorita, que se llama innovación en América del Norte”, explicó.

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Agregó que la región de Norteamérica tiene que avanzar en el tema porque “los países de Asia han ido logrando estar en la avanzada tecnológica” y ahora están en los primeros lugares de dicha área, cuando antes estaban en el sexto, noveno o décimo.

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“No solo estoy hablando de China, estamos hablando de Corea del Sur, varios países. Entonces, en América del Norte, ¿por qué no pasó lo mismo? Por lo tanto, como esto determina la riqueza de las naciones, el propósito de este encuentro es concentrarnos en cómo podemos acelerar la innovación en América del Norte, incluyendo México, por supuesto”, explicó.

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