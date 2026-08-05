HSBC advirtió que los riesgos para las finanzas públicas de México aumentan hacia la segunda mitad de 2026, al anticipar déficits fiscales más amplios que, combinados con un menor crecimiento económico, podrían traducirse en un incremento importante de la deuda como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2026 y 2027.

En su reporte “Panorama de mitad de año: México segundo semestre”, la institución financiera señaló que el deterioro de las cuentas fiscales estaría asociado a menores ingresos públicos, un crecimiento económico por debajo de lo esperado y un margen reducido para realizar ajustes por el lado del gasto, factores que presionarían el balance fiscal en los próximos meses.

Indicó que la presentación del Paquete Económico 2027, prevista para el próximo 8 de septiembre, será determinante para evaluar la estrategia fiscal del gobierno y ofrecer mayor claridad sobre la trayectoria de las finanzas públicas.

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El banco consideró que los supuestos económicos y fiscales incluidos en los Precriterios Generales de Política Económica presentados en abril fueron relativamente optimistas frente a sus estimaciones y a las del mercado.

HSBC estimó que, si la actividad económica vuelve a decepcionar, varias variables fiscales podrían ubicarse por debajo de lo previsto originalmente, lo que incrementaría el riesgo de que los déficits sean mayores a los proyectados.

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Añadió que espera pocos cambios en variables como crecimiento económico, inflación y tasa de referencia dentro de la propuesta presupuestaria de septiembre, lo que elevaría la posibilidad de desviaciones posteriores.

La institución sostuvo que los mercados estarán atentos a cualquier ajuste en el marco macroeconómico que refleje una postura fiscal más prudente, ya que ello será un factor clave para mantener la credibilidad del Programa Económico 2027.

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Agregó que, en un entorno de déficits persistentes y una trayectoria ascendente de la deuda respecto al PIB, el presupuesto del próximo año se perfila como una prueba relevante para la confianza de los inversionistas.

Revisión anual del T-MEC mantendrá incertidumbre para la inversión: HSBC

HSBC consideró que el inicio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) añade un nuevo factor de incertidumbre para las empresas, aunque estimó más probable que el acuerdo sea renovado antes de su vencimiento en 2036. El banco explicó que el mecanismo de revisiones anuales prolongará el proceso de negociación, lo que podría mantener una postura cautelosa entre los inversionistas y retrasar algunos proyectos de inversión.

No obstante, destacó que el marco comercial vigente permanecerá en operación mientras continúen las revisiones, lo que permitirá a México mantener las condiciones preferenciales de acceso al mercado estadounidense y seguir consolidándose como su principal socio comercial. Añadió que el país podría aceptar algunas de las demandas de Estados Unidos, como reglas de origen más estrictas y un mayor contenido regional en el sector automotriz, con el objetivo de preservar el acuerdo.

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HSBC subrayó que preservar el T-MEC es prioritario, ya que alrededor de 80% de las importaciones estadounidenses provenientes de México ingresan bajo las disposiciones del tratado, lo que mantiene al país entre los socios comerciales con menores aranceles efectivos para exportar hacia Estados Unidos, pese a las mayores tarifas aplicadas en algunos sectores específicos.

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