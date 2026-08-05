El diputado local del PRD, Pablo Tejo, retiró una iniciativa que había presentado para establecer en el Código Fiscal de la CDMX los costos que tendrán los trámites de alta, tarjeta de circulación y placas para los conductores de vehículos motorizados eléctricos personales (Vemepe).

Sin dar mayores detalles, el legislador envió un comunicado a la Mesa Directiva para informar el retiro de la propuesta que buscaba adicionar el Artículo 224 Bis y reformar los incisos c) y d) de la fracción II del Artículo 229 del Código Fiscal de la Ciudad de México, que apenas había presentado el 15 de julio.

“En virtud de lo anterior, y toda vez que la iniciativa de referencia aún no ha sido dictaminada por la Comisión de Hacienda, solicito se tenga por retirada la iniciativa antes referida y, en consecuencia, se realicen las anotaciones correspondientes para los efectos parlamentarios a que haya lugar”, señala el comunicado.

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¿En qué consistía la propuesta del legislador?

Su propuesta estipulaba que, por el trámite de alta, los conductores de scooters, bicis eléctricas y vehículos eléctricos personales, que superen los 25 kilómetros por hora, pagarían 355 pesos; por la reposición de tarjeta de circulación o por cambio de propietario, domicilio, motor o corrección de datos, incluyendo la expedición de nueva tarjeta de circulación, se cobrarán 140 pesos; y por el trámite de baja, la cuota será de 200 pesos.

La propuesta también precisaba que para conducir Vemepes se requeriría una licencia tipo A1 o A2, cuyo costo es de 572 y mil 142 pesos, respectivamente.

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“La presente iniciativa tiene como finalidad consolidar la armonización del sistema jurídico de la Ciudad de México mediante la incorporación, al Código Fiscal de la Ciudad de México, de las disposiciones necesarias para regular el pago de derechos derivados de los servicios de control vehicular y de la expedición de licencias de conducir aplicables a los vehículos motorizados eléctricos personales (Vemepe)”, señalaba la propuesta.

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