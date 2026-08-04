La Secretaría de Movilidad (Semovi), a través de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), puso en marcha este lunes una prueba piloto de 60 días de dos rutas locales en San Miguel Topilejo, con el objetivo de fortalecer la movilidad de las personas que habitan en la zona alta de la alcaldía Tlalpan.

Estas nuevas rutas locales beneficiarán diariamente a más de mil 700 personas. Esta puesta en marcha fue posible gracias a acciones de poda de árboles, mejoramiento de la infraestructura urbana y liberación de vialidades, que permite que las unidades circulen de manera óptima.

¿Cuáles son las nuevas rutas de RTP?

La primera ruta conecta San Miguel Topilejo con la estación La Joya de la Línea 1 del Metrobús, en ambos sentidos. Cuenta con 32 ascensos y descensos, un recorrido total de 28.4 kilómetros y un tiempo estimado de traslado de aproximadamente 45 minutos.

La segunda parte del Auditorio Ejidal hacia la estación La Joya de la Línea 1 del Metrobús, también en ambos sentidos. Cuenta con 22 ascensos y descensos, una extensión de 24.4 kilómetros y un tiempo estimado de recorrido de 25 minutos.

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¿Cuánto cuesta el servicio?

Estas nuevas rutas locales beneficiarán diariamente a más de mil 700 personas. (Foto: especial)

Ambos circuitos operan bajo la modalidad de servicio expreso, con una tarifa de 4 pesos por viaje, que puede pagarse mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI); mientras los niños menores de cinco años, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores cuentan con gratuidad en el servicio.

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¿Cuál es el horario de RTP en Tlalpan?

El servicio se ofrece de lunes a viernes, de 05:00 a 23:00 horas. Estos horarios podrán ajustarse de acuerdo con las necesidades de los usuarios, así como con los resultados que arroje la prueba piloto.

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