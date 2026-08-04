Las obras de la Línea 5 del Cablebús que conectará el Cetram Mixcoac, en la alcaldía Álvaro Obregón, con La Magdalena Contreras, terminarán a mediados del 2028, confirmó el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto.

A casi un mes de que arrancaron los trabajos para la construcción de esta línea de Cablebús, el secretario recordó que esta línea tendrá una inversión de 7 mil 800 millones de pesos con un aproximado de 46 mil 657 metros cuadrados de construcción entre todas sus estaciones y columnas.

“Es una obra que tiene 15 kilómetros; tiene una duración mayor de un período de ejecución de 2.5 años. Es decir, arranca en el 2025, a finales, diciembre del 2025, y vamos a terminar a mediados del 2028”, dijo.

Las obras de la línea 5 del Cablebús terminarán a mediados del 2028, confirmó el secretario de Obras y Servicio, Raúl Basulto. Foto: Especial

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En el caso de las Línea 4, que conectará el Cetram Universidad, en la alcaldía Coyoacán, con el Pedregal de San Nicolás, en Tlalpan; y la 6, que irá de Tláhuac a Milpa Alta, se tiene proyectado que las obras concluyan en diciembre de 2027, precisó el secretario.

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