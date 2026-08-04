Durante julio, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) coordinó 11 operativos del programa “La Noche es de Todos”, que dieron como resultado 66 visitas de verificación, además de 19 suspensiones de actividades y 13 clausuras de establecimientos.

En un comunicado, la dependencia a cargo de César Cravioto dio a conocer que seis personas fueron detenidas por el delito de quebrantamiento de sellos, tras incumplir las disposiciones impuestas por la autoridad.

Dichos operativos se llevaron a cabo en diversas colonias de las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza, Iztacalco y Álvaro Obregón.

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En estas jornadas participaron de manera coordinada el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), con el objetivo de verificar que los establecimientos operen conforme a la ley y cuenten con las condiciones necesarias para proteger la integridad de las personas usuarias, trabajadoras y vecinas de las zonas intervenidas.

“El operativo “La Noche es de Todos” tiene como propósito fortalecer el orden, la seguridad y la convivencia en la vida nocturna de la Ciudad de México, mediante acciones preventivas que permitan detectar irregularidades, reducir riesgos y promover el cumplimiento de las disposiciones administrativas, de protección civil y de seguridad establecidas por la autoridad”, detalló la dependencia.

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