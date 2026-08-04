El brote de ciclosporiasis, causante de “diarrea explosiva”, se ha expandido a 15 estados en Estados Unidos, reporta este martes el diario The Washington Post, que cita a tres personas informadas de las investigaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los casos, señala, están ligados a lechuga iceberg rallada procedente del centro de México.

En una actualización del 29 de julio, los CDC reportaron nueve estados afectados: Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania y West Virginia.

Sin embargo, de acuerdo con el Post, el brote se ha extendido. Missouri, que ha reportado mil 95 casos, es uno de los estados que se han agregado, según un portavoz del departamento de salud estatal.

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La semana pasada, los casos allí aumentaron drásticamente. Los pacientes dijeron haber consumido comida de Taco Bell antes de enfermarse. La lechuga que está bajo investigación proviene de la planta de Taylor Farms, en Guanajuato, que surte a los restaurantes de Taco Bell.

El Post explicó que no tiene más detalles de los otros cinco estados afectados.

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Apenas este lunes, autoridades en Michigan reportaron las dos primeras muertes relacionadas con este brote. Recalcaron que los pacientes tenían condiciones médicas preexistentes que pudieron agravarse por la ciclosporiasis, causada por el parásito cyclospora, que provoca diarrea y deshidratación.

Taylor Farms retiró del mercado la lechuga iceberg que había distribuido entre el 29 de julio y el 16 de julio en restaurantes y tiendas minoristas en 27 estados.

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En algunos de los estados afectados, el brote no está ligado a esta lechuga. Se investiga también el cilantro y perejil mexicanos como posible origen del brote.

Investigaciones en México descartaron la presencia del parásito en lechuga inspeccionada en la planta de Taylor Farms de Guanajuato. Una investigación de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), resultó en un falso positivo, aunque las autoridades estadounidenses sostienen que las sospechas siguen apuntando a la lechuga iceberg mexicana.

Además de diarrea, las personas con ciclosporiasis desarrollan cólicos, dolor de estómago, náuseas, vómito, cansancio extremo. Pueden desarrollar también fiebre. Los síntomas pueden tardar en desarrollarse una o incluso dos semanas después de consumir los productos contaminados.

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