El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, alertó por el brote de ciclosporiasis, coloquialmente conocida como diarrea explosiva, en Estados Unidos.

Alertaron que la cicloporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis y que puede adquirirse a través de alimentos o agua contaminados.

Las autoridades informaron que desde mayo se ha registrado un incremento importante de casos en EU, con un total de mil 645 casos confirmados en 34 estados.

Aseguraron que actualmente hay un brote importante que afecta principalmente a los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental con más de 400 casos.

Además, explicaron que no se ha confirmado la fuente de contagio de algún alimento en particular.

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¿Cuáles son los síntomas de la diarrea explosiva?

Una vez adquirido el parásito, las personas pueden no presentar síntomas e incluso infectarse más de una vez, pero algunas personas pueden presentar:

Diarrea

Pérdida del apetito

Cólico abdominal

Aumento de gases

Náuseas

Fatiga

En ocasiones: vomito, fiebre y síntomas respiratorios

Los síntomas pueden presentarse entre dos días y más de dos semas después de la exposición al parásito, e incluso, puede permanecer en el ambiente durante una o dos semanas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de casos de diarrea explosiva en el país.

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