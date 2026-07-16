Un brote de Cyclospora que ya afecta a varios estados de Estados Unidos mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias y también a especialistas en México, luego de que el infectólogo Alejandro Macías advirtiera que ya se han dado a conocer casos de este parásito en el país.

Brote de diarrea explosiva por ciclosporiasis. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

La alerta crece mientras los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan cerca de 7 mil casos relacionados con esta infección intestinal.

El aumento de contagios ha puesto el foco en los alimentos frescos, especialmente en algunas verduras que podrían representar un mayor riesgo si fueron contaminadas durante su cultivo.

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¿Qué está pasando con el brote de Cyclospora en Estados Unidos?

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos mantienen abierta una investigación por un incremento de casos de ciclosporiasis, enfermedad causada por el parásito Cyclospora cayetanensis.

De acuerdo con los CDC, desde el 1 de mayo se han confirmado mil 645 casos, mientras que otros 5 mil 100 permanecen bajo análisis, por lo que el número de personas investigadas ronda los 7 mil contagios.

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Uno de los estados con mayor impacto es Michigan, donde el Departamento de Salud y Servicios Humanos reportó 3 mil 762 casos y 44 hospitalizaciones, cifras que reflejan la magnitud del brote durante esta temporada.

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¿Cómo se transmite la Cyclospora y por qué preocupa a las autoridades?

A diferencia de otras infecciones gastrointestinales, la Cyclospora no se contagia directamente entre personas. El parásito necesita permanecer aproximadamente una semana en el ambiente para volverse infeccioso.

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¿Cómo se transmite la Cyclospora y por qué preocupa a las autoridades?. Foto: iStock

Su principal vía de propagación es el agua utilizada para el riego agrícola, por lo que puede llegar a contaminar frutas y verduras antes de ser comercializadas. Esto explica por qué los brotes suelen estar relacionados con alimentos frescos consumidos sin una adecuada desinfección.

El incremento de casos ha generado preocupación porque, al tratarse de un parásito microscópico, resulta imposible detectarlo a simple vista y puede permanecer en productos aparentemente limpios.

¿Qué verduras deben vigilarse para evitar la ciclosporiasis?

De acuerdo con un video que publicó en sus redes sociales, el infectólogo Alejandro Macías, las verduras de hoja verde representan uno de los principales puntos de atención durante este brote.

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¿Qué verduras deben vigilarse para evitar la ciclosporiasis? Esto se sabe. Foto: Unsplash

Entre los productos que recomienda revisar con mayor cuidado se encuentran la lechuga, el cilantro y el perejil, debido a que su estructura dificulta eliminar completamente cualquier contaminante si fueron regados con agua infectada.

Hay un gran brote de CICLOSPORIASIS (enfermedad por Cyclospora cayetanensis) en los Estados Unidos que afecta ya 34 estados. Es una diarrea explosiva y debemos estar alerta pues eventualmente puede llegar a México y América Latina. pic.twitter.com/SaIcS9Vvl0 — Alejandro Macias (@doctormacias) July 16, 2026

Por ello, el especialista aconseja adquirir estos alimentos únicamente en supermercados o establecimientos que cuenten con trazabilidad de origen, además de evitar consumirlos crudos en puestos de la vía pública cuando no exista certeza sobre su manejo sanitario.

¿Cuáles son los síntomas de la Cyclospora?

Los síntomas de la Cyclospora suelen aparecer aproximadamente una semana después del contagio, aunque el periodo de incubación puede variar entre dos y catorce días.

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La manifestación más característica es la diarrea explosiva o diarrea acuosa intensa, acompañada de evacuaciones frecuentes. También pueden presentarse dolor abdominal, calambres, náuseas, gases, inflamación, fatiga, pérdida del apetito y disminución de peso.

Estos son los síntomas de la Cyclospora. Foto: Freepik

En algunos pacientes también se presentan vómito, dolor de cabeza, dolores musculares y fiebre baja. Sin embargo, algunas personas pueden portar el parásito sin desarrollar síntomas, lo que dificulta identificar la infección.

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¿Cuál es el tratamiento para la Cyclospora?

El infectólogo advirtió que uno de los errores más frecuentes consiste en utilizar antibióticos como quinolona, ciprofloxacina o metronidazol, ya que estos medicamentos no eliminan la Cyclospora.

Explicó que el tratamiento adecuado depende de un diagnóstico correcto, pues existe un antibiótico específico aprobado para combatir la ciclosporiasis, pero únicamente resulta efectivo cuando previamente se ha identificado al parásito responsable de la infección.

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