Por medio de redes sociales, se hizo viral el relato de una mujer que aseguró que intentaron secuestrar a sus hijos el pasado 5 de julio, mientras se encontraban jugando en un parque de la colonia Roma.

De acuerdo con el video que ya superó 4 millones de reproducciones en TikTok, la mujer se estaba paseando con su familia después de ir a comer y ver el partido de la Selección Mexicana, cuando sus hijos le pidieron ir a jugar al parque, a lo que ella y su pareja accedieron.

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En el video, la mujer revela el presunto modus operandi de robo de infantes en la colonia Roma. Foto: Redes Sociales

Mujer denuncia presunto intento de secuestro a menores en la Roma

Mientras su hijo mayor jugaba con un dron, la usuaria @yosisoyanapau contó que una niña de aproximadamente 10 años se acercó a su hijo menor con una espuma, lo que llamó la atención del pequeño y rápidamente pidió permiso para ir a jugar con ella.

Tras algunos minutos jugando frente a ellos, la mujer mencionó que estaba conversando con su pareja, cuando sintió un fuerte golpe: “de la nada siento un trancazo en la cabeza, me agacho y me veo la mano llena de sangre”.

Al reincorporarse y buscar a su pareja para saber qué había pasado, se dio cuenta que él estaba en el suelo siendo atacado por un grupo de hombres. “Había siete tipos pateándolo en la cabeza... le vi los ojos en blanco y estaba muy golpeado”.

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Asimismo, al dirigir la vista hacia sus hijos, se percató que un guardia de seguridad fue hacia ellos y los protegió mientras ocurría el ataque. La mujer indicó que solo se pudo guiar de la voz de su hijo para saber que ellos estaban a salvo.

“Luego llegó una ambulancia, llegaron policías y nos metieron en la ambulancia mientras me curaban. Nosotros interpretamos cómo que nos asaltaron y mis hijos me platicaron que la mamá de la niña se había llevado el celular y que la mamá de la niña me había pateado”.

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Al reflexionar sobre los sucedido y percatarse que le habían robado el celular, creyó que se había tratado de un robo. Sin embargo, el modo de actuar del guardia que corrió directamente a resguardar a sus hijos le pareció extraño y mencionó que logró corroborar que se trataba de un nuevo modus operandi para sustraer a menores, donde presuntamente usaron a la niña para distraer la atención de los padres.

“Tristemente ya no podemos confiar en los niños porque no sabemos de dónde salen. Por favor cuiden a sus hijos”, señaló.

En otro video, la creadora de contenido, mencionó que ya levantó una denuncia y agradeció el apoyo de la alcaldía Cuauhtémoc en el proceso. Asimismo, compartió que sus hijos tuvieron la oportunidad de describir la vestimenta de los maleantes para que las autoridades logren ubicarlos en las cámaras del C5.

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@yosisoyanapau Gracias a todos! Y por todo el apoyo @Alessandra Rdlv y por todo el apoyo de su equipo!!! ♬ sonido original - yosisoy-AnaPau

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