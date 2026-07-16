Un juez de control vinculó a proceso a Paulino “N”, conductor de taxi de aplicación, por el delito de violación equiparada agravada en contra de una usuaria.

Asimismo, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que, de acuerdo con la investigación, el primero de junio de 2025, la víctima solicitó un viaje a través de una plataforma, al salir de un negocio en la colonia Prado Coapa, alcaldía Tlalpan.

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Durante el viaje, la mujer se quedó dormida, lo cual fue aprovechado por el conductor para pasarse al asiento trasero del auto y atacarla sexualmente.

La víctima despertó, le reclamó al agresor, quien regresó al asiento del conductor y terminó el viaje hasta el destino.

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Tras las indagatorias, policías de investigación de la FGJ ubicaron y detuvieron a Paulino en calles de Iztapalapa, el pasado 14 de julio.

Durante la audiencia, realizada ese mismo día, el juzgador encontró elementos suficientes para vincularlo a proceso.

mahc/cr