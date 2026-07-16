El aumento de casos de Cyclospora en Estados Unidos mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias y también ha despertado preocupación en México.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan casi 7 mil casos relacionados con este parásito, conocido por causar diarrea explosiva, una cifra que supera los registros del mismo periodo del año anterior.

El aumento de casos de Cyclospora en Estados Unidos mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias. Foto: Archivo

Mientras continúa la investigación para identificar el origen del brote, especialistas señalan que no puede descartarse que la enfermedad también tenga presencia en territorio mexicano, debido a la circulación de alimentos frescos entre ambos países.

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¿Qué está pasando con el brote de Cyclospora en Estados Unidos?

Los CDC informó que desde el 1 de mayo se han confirmado mil 645 casos de ciclosporiasis, mientras que otros 5 mil 100 permanecen bajo análisis. En conjunto, las autoridades investigan cerca de 7 mil contagios.

El organismo también reconoció que el número real de personas infectadas podría ser mayor, ya que muchas infecciones no son diagnosticadas debido a que los síntomas pueden confundirse con otras enfermedades gastrointestinales.

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Los CDC informó que desde el 1 de mayo se han confirmado mil 645 casos de ciclosporiasis. Foto: Freepik

El estado con mayor número de afectados es Michigan, donde el Departamento de Salud y Servicios Humanos reportaron 3 mil 762 casos y 44 hospitalizaciones.

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¿La Cyclospora puede llegar a México?

La posibilidad ha generado inquietud entre usuarios en redes sociales y especialistas en salud.

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El médico infectólogo Alejandro Macías explicó que no es posible descartar la presencia de la enfermedad en México, especialmente por el intercambio comercial de productos agrícolas entre ambos países.

Cyclospora: parásito que está causando el mayor brote registrado en EEUU. Es muy probable que afecte a México.Causa diarrea explosiva.

No se transmite de persona a persona pues primero tiene que madurar en el ambiente.

Así, se contrae por contaminación del agua de riego de… https://t.co/iGx9vgTroz — Alejandro Macias (@doctormacias) July 15, 2026

De acuerdo con el especialista, la Cyclospora no se transmite directamente de una persona a otra, ya que el parásito necesita permanecer varios días o incluso semanas en el ambiente antes de convertirse en infeccioso.

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¿Qué es la ciclosporiasis y cómo ocurre el contagio?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis.

Según los CDC, las personas adquieren la enfermedad al consumir alimentos o agua contaminados con el parásito. La contaminación ocurre cuando residuos fecales llegan a productos agrícolas o fuentes de agua.

A diferencia de otros padecimientos gastrointestinales, la transmisión directa entre personas es poco frecuente porque el parásito necesita completar un proceso de maduración fuera del organismo antes de poder infectar a otra persona.

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¿Cuáles son los síntomas de la Cyclospora?

Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después del contagio, aunque el periodo de incubación puede variar entre dos y catorce días.

El signo más característico es la diarrea acuosa intensa, conocida popularmente como diarrea explosiva, acompañada de evacuaciones frecuentes.

También pueden presentarse dolor abdominal, calambres, náuseas, gases, inflamación, fatiga, pérdida del apetito y pérdida de peso.

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Estos son los síntomas de la Cyclospora. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En algunos pacientes aparecen vómito, dolor de cabeza, dolores musculares y fiebre baja. Incluso existen personas que no desarrollan síntomas, aunque siguen siendo portadoras de la infección.

Sin tratamiento, la enfermedad puede provocar deshidratación, recaídas y complicaciones que pueden prolongarse durante varias semanas, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados.

¿Cómo reducir el riesgo de contagio por Cyclospora?

Ante el incremento de casos, las autoridades sanitarias recomiendan extremar las medidas de higiene al consumir frutas y verduras frescas.

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Aunque lavar los alimentos con abundante agua ayuda a disminuir el riesgo, los CDC advierten que este procedimiento no garantiza la eliminación completa del parásito. Tampoco se recomienda utilizar jabón, cloro o lejía para desinfectar frutas y verduras.

¿Cómo reducir el riesgo de contagio por Cyclospora?. Foto: Freepik

Siempre que sea posible, aconsejan retirar las capas externas de vegetales de hoja, evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y utensilios de cocina, así como cocinar los productos que lo permitan a temperaturas superiores a 70 grados centígrados, ya que el calor sí destruye el parásito.

Además, mantener un correcto lavado de manos antes y después de manipular alimentos sigue siendo una de las medidas más importantes para reducir el riesgo de infección.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones?

Aunque cualquier persona puede desarrollar ciclosporiasis, las complicaciones suelen presentarse con mayor frecuencia en adultos mayores, niños pequeños y personas con el sistema inmunológico debilitado, como quienes reciben tratamientos inmunosupresores o viven con VIH.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones por Cyclospora?. Foto: Imagen creada con IA

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