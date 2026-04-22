A un año de que se reportó el primer caso de miasis (infección) de gusano barrenador en humanos, el 18 de abril de 2025, en el país se acumulan 253 casos en 12 entidades, de acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), de la Secretaría de Salud (Ssa).

De éstas, dos personas fallecieron este año, derivado de la infección parasitaria causada por larvas de mosca que se alimentan del tejido vivo. Una de ellas residía en Yucatán y la otra en Oaxaca.

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En casi cuatro meses de 2026, se han registrado 135 casos de infestación de larvas carnívoras, lo que representa 17 casos más que los registrados en ocho meses del 2025, es decir, 118 casos.

La mayoría de las infecciones se han registrado en Chiapas, donde 122 personas han sido diagnosticadas con miasis por Cochliomyia hominivorax; le siguen Veracruz con 25; Yucatán con 24; Oaxaca con 22; Guerrero con 15 y Quintana Roo con 13.

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¿Cómo se transmite el gusano barrenador?

De acuerdo con el portal de la Secretaría de Salud, la mosca adulta deposita sus huevos en heridas abiertas, mucosas (como nariz, boca o genitales) o en cavidades naturales del cuerpo, y entre 12 y 24 horas después nacen las larvas. Permanecen en la herida entre 5 y 8 días, y cuando están listas, caen al suelo para completar su desarrollo y transformarse en nuevas moscas.

El ciclo completo de vida dura alrededor de 21 días, lo que favorece su rápida reproducción en climas cálidos y húmedos.

¿Cómo se previene?

La Secretaría de Salud emitió las siguientes recomendaciones:

Mantener limpias heridas.

Revisar diariamente a animales y personas de grupos vulnerables.

Reportar cualquier sospecha a las autoridades de salud o sanidad animal.

Limpiar desechos orgánicos del patio.

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