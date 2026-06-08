Londres.— Los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia, reunidos anoche en Londres con Volodimir Zelensky, manifestaron su apoyo a la propuesta del presidente ucraniano de un “diálogo directo” entre Ucrania y Rusia, con la “participación activa de Estados Unidos y Europa”, en momentos en que nuevos ataques rusos mataron a cinco personas y golpearon una instalación nuclear en Ucrania.

El primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, firmaron junto con Zelensky una declaración conjunta en la que se pronunciaron a favor de un alto el fuego con Rusia que tenga en cuenta los intereses europeos y hablaron de la “urgencia” de reforzar el armamento ucraniano.

Al mismo tiempo, los firmantes de la declaración se manifestaron a favor de “una presión continua sobre la economía de la guerra de Rusia”. Calificaron como prioridad “la reducción de interceptores y codesarrollar capacidades antibalísticas”.

Sobre la posibilidad de un “diálogo directo” entre Ucrania y Rusia, Macron señaló que “la actual línea de contacto debe servir como punto de partida para las negociaciones. Las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza”. Los líderes condenaron los “ataques con misiles y drones a gran escala contra ciudades ucranianas con un trágico saldo de civiles”, y las “incursiones irresponsables y peligrosas de drones rusos” en territorio de la OTAN, incluida la del mes pasado en Rumania.

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia atacó la madrugada del domingo con 236 drones, de los que 215 fueron interceptados. Un impacto “destruyó parcialmente” un edificio de recepción de contenedores del almacén centralizado de combustible nuclear usado en Chenobyl. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, calificó el incidente de “profundamente preocupante”; el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, acusó a Moscú de “amenazar la seguridad nuclear”.

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