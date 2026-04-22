Con acusaciones mutuas entre Morena y PAN, senadores de la comisión de Puntos Constitucionales iniciaron discusión sobre punto de acuerdo para citar a reunión de trabajo a la gobernadora Maru Campos y el fiscal estatal César Jáuregui Moreno a fin de que expliquen la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua.

De entrada, el coordinador de la bancada panista, Ricardo Anaya Cortés, dijo que su partido votará a favor de la asistencia de la mandataria chihuahuense al Senado para dar clases de cómo se combate al crimen organizado, pero exigió que también se cite a los gobernadores morenistas de Sinaloa, Rubén Rocha, y Baja California, Marina del Pilar Olmedo, para que expliquen sus vínculos con el narcotráfico.

“Nosotros estamos orgullosos de nuestra gobernadora. Nosotros no tenemos inconveniente de que ella venga a explicarles cómo en Chihuahua sí se combate al crimen organizado. Qué bueno que venga la gobernadora y vamos a votar a favor.

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Senadores discuten citatorio a gobernadora de Chihuahua para que explique presencia de agentes de EU (22/04/2026). Foto: Especial

“¿Qué les exigimos? Que con esa misma vehemencia, y no se queden callados como momias, contesten la pregunta. ¿Están de acuerdo en que venga Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, a explicar sus vínculos con el Mayo Zambada? ¿Están de acuerdo a que venga la gobernadora de Baja California a explicar por qué le quitaron la visa y las actividades ilícitas de su esposo? Que venga la gobernadora de Chihuahua, estamos orgullosos. Vamos a ver si también vienen los narcogobernadores de Morena”, retó.

El expanista y exgobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado acusó a Anaya Cortés de entrar en una cascada de mentiras, contradicciones y falacias.

“Son los que van a venir a dar clases de combate al crimen organizado. El problema en el que estamos tiene origen en un fenómeno que ha sido modus operandi del gobierno de Chihuahua y de la gobernadora del estado. Estamos ante una mitómana que miente como respira, y ese ejemplo lo ha traducido a las estructuras de su gobierno, de su gabinete y de las áreas de seguridad. No se vayan por la tangente, aquí nadie está cuestionando el combate al narcotráfico en la espera que sea”, apuntó.

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