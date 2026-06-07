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Tlalnepantla, Méx.- El reblandecimiento de la tierra a causa de la lluvia de este domingo provocó la caída de una barda en la Avenida de los Remedios.
Elementos de Protección Civil de Tlalnepantla acudieron al lugar para atender el colapso de la estructura y realizar el retiro de los escombros que quedaron sobre la vialidad.
Tras la intervención, se informó que el sitio quedó sin riesgo para los automovilistas y peatones.
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El Gobierno municipal de Tlalnepantla dio a conocer que se continúa el monitoreo del territorio desde el C5 para atender cualquier emergencia derivada de la precipitación que continúa está noche.
Se mantiene especial atención en Av. Jinetes, colonia Arboledas, Santa Mónica, San Rafael, Av. Mario Colín, Av. Gustavo Baz y la colonia Valle Dorado.
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pjm
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