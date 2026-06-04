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Tlalnepantla, Méx.— Un socavón de tres metros de diámetro y dos de profundidad provocó el cierre a la circulación en el cruce de Viveros de la Hacienda y Viveros de Petén, en la colonia Viveros del Valle.
La afectación se originó por una fractura en una línea de drenaje, por lo que cuadrillas realizaron excavaciones para retirar el tubo dañado y sustituirlo, según informaron autoridades municipales.
Ayer concluyó la reparación de la fuga que provocó el socavón y continuarán trabajos de relleno y compactación en la zona afectada, dio a conocer el Ayuntamiento.
Elementos de Análisis de Riesgos y Monitoreo y de Protección Civil supervisaron las condiciones del terreno y las maniobras de reparación.
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