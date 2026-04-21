Especialistas en seguridad coinciden que el ataque perpetrado en Teotihuacán contra extranjeros cometido por Julio César Jasso Ramírez, es inédito, aunque no descartan consecuencias a largo plazo para el turismo; explicaron que pese a que pude ser un hecho solitario o aislado, probablemente el agresor esperaba obtener aprobación de un grupo social.

EL UNIVERSAL entrevistó a David Saucedo, experto en Seguridad Publica; a María Teresa Prieto Quezada, coordinadora del Doctorado en Gestión de Paz y Prevención de Violencias de la Universidad de Guadalajara; a Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos; y a Rodrigo Peña, director regional del departamento de Ciencia Política y relaciones internacionales del Tecnológico de Monterrey.

Para David Saucedo, experto en temas de seguridad, el tiroteo en Teotihuacán se trata de una "excepción", debido a que la mayoría de hechos de violencia en México tienen un fondo patrimonial o económico y en este caso se trata de un crimen por xenofobia, odio y racismo, esto, según el especialista se denota en como Julio César Jasso Ramírez fustigó a los turistas por tomarse fotos en una zona arqueológica -considerada por los pueblos originarios como sagrada-.

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Este, tiroteo se da en un contexto en el que los ojos del mundo están en México, además hace unos meses hubo actos de "narcoterrorismo, producto del intento de captura y muerte del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), señaló Saucedo.

El experto descartó afectaciones en la economía y aún se desconoce el impacto que tendrá en los flujos turísticos. "Sin embargo, esta imagen que se pudo ver en noticieros de todo el mundo, de turistas, extranjeros en el piso, rehenes de un ciudadano mexicano que les apuntaba con un arma, seguramente tendrá alguna consecuencia.

David Saucedo consideró que la comunidad internacional fue "bastante considerada con el gobierno de México, pero conforme pase el tiempo y se acerque el Mundial habrá una resistencia de las embajadas y de los gobiernos de otros países para seguir la narrativa oficial del gobierno mexicano".

Autoridades acordonan la zona del ataque armado en Teotihuacán (20/04/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Piden atención a salud mental de jóvenes: María Teresa Prieto

La doctora María Teresa Prieto Quezada explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que las personas que cometen ataques en lugares públicos suelen tener un alto interés en ser vistas, reconocidas y aceptadas por determinados grupos.

“Aquí vemos que para muchos jóvenes que hacen estas cosas, son glorificados, buscan notoriedad. Algunos jóvenes cometen estos actos e imitan y citan a otros que vinieron antes o también porque quieren llamar la atención”.

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La especialista señaló que, si bien este tipo de violencia tiene un fuerte efecto mediático, los hechos ocurridos ayer en Teotihuacán reflejan también la influencia de otros factores, como el entorno social, las relaciones personales e incluso aspectos vinculados con la salud.

“Muchas veces el perpetrador se siente agraviado; hay señales de que amenazan antes, de que hay rencor, dolor, rabia”.

Asimismo, explicó que además del perfil psicológico, es necesario observar el contexto comunitario de quien agrede, ya que en redes sociales privadas suelen aparecer señales de alerta que con frecuencia pasan desapercibidas.

“La familia, los amigos, la comunidad, tienen que decir ‘aguas, porque este muchachito pues trae cosas’, o sea, aparecen redes sociales con armas o amenazando y eso nos está dando un dato que tenemos que seguir”.

Los forenses bajan el cadáver de una víctima por una pirámide después de que, según las autoridades, un hombre armado abriera fuego en Teotihuacán, México, el lunes 20 de abril de 2026. Foto: AP/Eduardo Verdugo

Glorificación de la violencia

Prieto Quezada consideró que muchos tiroteos comparten elementos en común, entre ellos, la glorificación de estos actos, alentada por grupos que buscan replicarlos e incluso superarlos.

Uno de los ejemplos más claros, indicó, es la matanza de Columbine, caso que ha sido tomado como referencia para canciones, estrategias policiales, esquemas de seguridad e incluso otros ataques armados.

Una de las hipótesis de la académica es que precisamente ese hecho pudo influir en el responsable del asesinato de una turista extranjera en Teotihuacán.

“Hay varias hipótesis con las que podemos que podremos trabajar, por ejemplo, que haya sido el 20 de abril, que fue cuando se dio la masacre en Columbine, es un dato que sí nos llama mucho la atención que haya sido una referencia. También la camiseta que portaba el chico es importante, con la frase ‘desconéctate y autodestrúyete’, que según señalan traían su vestimenta”.

Así como Prieto Quezada, Saucedo declaró que es evidente que Julio César intentó dar un mensaje mediático. Lo hizo en un lugar público, en un lugar emblemático, con alta concurrencia. No lo hizo intramuros, no lo hizo mediante un secuestro, lo hizo a pena luz del día, de una manera bastante vistosa para él mismo tener un rol protagónico".

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Costo de las armas

Para David Saucedo 40 mil pesos, es una cifra muy alejada de la que realmente Julio César Jasso Ramírez pudo haber gastado en el adquirir un arma, ya que consideró que probablemente las autoridades estén tomando como referencia el costo de un arma nueva en la dirección General de armas de Fuego de la Sedena, sin embargo, según él, en el mercado negro estas pueden obtenerse hasta en la mitad de su valor.

Fiscalía Edomex investiga presunto hallazgo de identificación de responsable del tiroteo en Teotihuacan. Foto: Especial.

Afectaciones en el Mundial

En entrevista con EL UNIVERSAL, Rodrigo Peña, quien es director regional del departamento de ciencia política y relaciones internacionales del Tecnológico de Monterrey, el ataque hecho por Julio César Jasso en la Zona Arqueológica de Teotihuacán ayer atrajo la atención, y creó expectativa y suspicacia, "sobre todo debido a la forma en la cual se implementa la seguridad, pero no afectaría el desarrollo de la Copa del Mundo 2026, la cual arrancará el próximo jueves 11 de junio.

Más allá de un arco detector de metales, con el fin de evitar la entrada con armas de fuego, Peña considera implementar labores de inteligencia, patrullajes y más videovigilancia. “Por lo pronto es indispensable, es lo mínimo después de lo que ocurrió ayer, pero no es suficiente”.

Acerca de dicho ataque en general, que dejó como saldo una turista canadiense fallecida y 13 heridos de bala, cree que no es un hecho aislado porque en México está presente el crimen organizado, la inseguridad, la violencia. “Sin embargo, lo de ayer si requiere atención especial“, señaló, a la par que espera que no pase un hecho semejante durante este evento deportivo organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

De acuerdo con Víctor Hernández, experto en seguridad y director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, no se debe descartar que esta acción podría tener una repercusión negativa trilateral con Estados Unidos y Canadá, en el contexto de la celebración del Mundial de Futbol 2026 con los tres países como sede del evento deportivo.

En ese contexto, pidió recordar que Canadá fue el primer país, después de EU, en ratificar la declaración de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

“No solo hay que pensarlo en términos de América del Norte […] Si yo quiero provocar un percance diplomático entre México y Estados Unidos, es la ocasión propicia”, alertó.

Por ello, no descartó que ocurran más tiroteos o atentados de esta índole, teniendo bajo el radar las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha amagado con operaciones terrestres en territorio nacional para combatir al crimen organizado.

“El escenario está puesto. Hay que recordar que todas las invasiones de Estados Unidos a México han estado mediadas por incidentes triviales o pequeños de seguridad”, señaló.

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Atender violencia

María Teresa Prieto subrayó la necesidad de atender el factor de salud pública en este tipo de casos. Consideró que, aunque se trata de ataques armados con impacto en distintos sectores, no debe descuidarse el bienestar de personas que previamente manifiestan conductas de riesgo o intenciones de dañar a otros.

“Sobre todo pues atender factores de salud pública que es muy importante y que pues está desatendida completamente (...) Hay jóvenes con muchas necesidades y a veces las mismas familias no tienen los recursos para llevarlos a que los atiendan. Entonces, también es un problema de salud pública el que estamos viviendo”.

La doctora no atribuye la masacre a una sola causa, sino que amplía el análisis a distintos factores que en ocasiones resultan invisibles, como la “exposición a modelos violentos y a una cultura que premia la trasgresión, sobre todo en redes sociales y cuando la amenaza ofrece la promesa de ser vista y admirado por otros”.

Ataque en zona arqueologíca de Teotihuacán. Fotos: capturas de pantalla

Prevención de la violencia

Desde esta perspectiva, subraya que la violencia no puede entenderse únicamente desde el acto en sí, sino desde un entorno digital y social que puede normalizar o incluso incentivar estas conductas.

Como medida de prevención, plantea que, aunque la seguridad es indispensable, es necesario desarrollar programas de acción a nivel nacional que atiendan el problema de fondo, el cual ha ido en aumento en el país.

“Hacer propuesta de políticas públicas y protocolos de actuación social ante tiroteos masivos como el que se dio en Teotihuacán y tener, parámetros de acción para reaccionar mejor ante emergencias”.

En este sentido, explica que las personas que cometen este tipo de ataques suelen presentar un perfil psicológico con diversas afectaciones. Sin embargo, advierte que no solo se trata de quienes ejecutan actos violentos, sino también de perfiles vulnerables a conductas delictivas o que llegan a idealizar a personas por sus acciones criminales.

Por ello, la especialista propone una revisión más cercana de las redes sociales, especialmente aquellas que “difundan mensajes extremos, con contenido gráfico de violencia explícita, para atender a tiempo”, además de reforzar la atención y prevención en salud mental ante posibles desórdenes psicológicos.

Actuación de la GN en ataque de Teotihuacán

Sobre la actuación de la Guardia Nacional, Saucedo indicó que la respuesta fue lenta. Ya que está facultada para el uso de la fuerza letal, pero usó comandos de voz para disuadir a Julio César y no lo hizo.

"Entonces fue un despliegue totalmente deficiente, carente del mínimo conocimiento de uso de protocolos para la fuerza, en este caso el uso de la fuerza letal. Difiero totalmente con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, fue un despliegue deficiente. Al final el propio agresor es el que se quita la vida.

Fotógrafo Especial:

Efecto copycat

Por otro lado, Víctor Hernández dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que son muy inverosímiles las presuntas motivaciones detrás del agresor, Julio César Jasso, quien de acuerdo con autoridad se habría inspirado en la masacre de Columbine.

“Siento que estiraron un poco la liga al decir que esto era un intento de emular la matanza de Columbine. Incluso aunque fuera cierto, son cosas que no existen en el imaginario colectivo”, indicó.

Sobre Jasso, el joven de 27 años responsable del ataque en Teotihuacán, Víctor Hernández consideró extraño la narrativa de los presuntos gritos que profirió al momento de la agresión, así como la cantidad de municiones que llevó para cometer los disparos.

“Cualquier criminal mexicano te diría que no tiene caso llevar más de 12 o 18 tiros, porque no te va a dar tiempo de recargar un revólver […] Es un terremoto en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Francia, en Inglaterra, ese es el verdadero destinatario del mensaje”, aseveró.

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bmc