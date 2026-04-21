Ataque en Teotihuacán: desde Verástegui hasta Faitelson; así reaccionaron en redes al tiroteo en la Pirámide de la Luna

El pasado 20 de abril, un hecho sin precedentes se suscitó a lo alto de la pirámide de la Luna en Teotihuacán, Estado de México, cuando un hombre atacó a tiros a extranjeros, asesinando a dos personas y dejando siete lesionados.

El agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, fue herido en una pierna por elementos de la Guardia Nacional y, posteriormente, se quitó la vida.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, de este martes, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), informó que entre las víctimas se contabilizan cuatro mujeres y nueve hombres. Asimismo, indicó que hay personas originarias de Estados Unidos, Brasil, Países Bajos, Rusia, Colombia y Canadá.

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Aunado a ello, se confirmó que el sujeto tenía parafernalia relacionada con la masacre de Columbine, Colorado, de 1999.

Personajes reaccionan a ataque en Teotihuacán

Por medio de la plataforma X, diferentes personalidades reaccionaron al ataque en la zona arqueológica.

El activista Eduardo Verástegui lamentó lo ocurrido en Teotihuacán. “Veo con profundo dolor lo ocurrido en las pirámides de Teotihuacán. Qué tristeza ver que mi México amado sangra todos los días a manos de los delincuentes y que no es tierra segura ni para nosotros, como nacionales, ni para los turistas extranjeros”.

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En ese sentido, exigió a la autoridades mexicanas “que endurezcan los filtros de seguridad en las zonas turísticas de nuestro país”, pues, dijo: “Ningún hermano, nacional o extranjero, debería ser asesinado a manos de un criminal…”.

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Por su parte, la actriz Laisha Wilkins lanzó un comentario contra la Fiscalía: “¿Y la mordida que le va a pedir la Fiscalía a la familia de la mujer canadiense, asesinada en Teotihuacán, va a ser en dólares canadienses o en pesos?”.

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En tanto, el periodista deportivo David Faitelson criticó la seguridad en el país, luego de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que la seguridad rumbo al Mundial 2026 está garantizada. "¿La seguridad en el Mundial está garantizada? Señor @OHarfuch, con todo respeto, la seguridad de nadie en este país está 'garantizada', ni antes, ni durante y ni después del Mundial…"

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