Fiscalía identifica a único atacante de Teotihuacán; su nombre era Julio César Jasso

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que en el ataque en que murieron dos personas en la pirámide de Teotihuacán, hubo un solo agresor identificado como “Julio César Jasso Ramírez”, con identificación oficial mexicana.

El documento fue localizado por elementos de la fiscalía tras los hechos. Su nacionalidad era mexicana y vivía en la Ciudad de México.

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La identificación corresponde a una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual forma parte de las líneas de investigación abiertas.

El hallazgo se da en el contexto de las diligencias realizadas luego del ataque armado registrado en la zona arqueológica, donde autoridades estatales desplegaron acciones para recabar evidencia y esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía del Estado de México identificó al presunto atacante de la Pirámide de la Luna como Julio César "N", tras hallar sus pertenencias en el lugar del crimen. #EnUnaHora con @mariaanahc | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/LkS0OXcPi1 — N+ FORO (@nmasforo) April 21, 2026

"La causa de la muerte del presunto agresor será determinada con base en las conclusiones de los protocolos correspondientes que a su vez permitirán establecer las circunstancias del hecho", afirma la fiscalía.

Testigos señalaron que al momento de los hechos vestía una playera negra con la leyenda “Disconnect and self destruct”, además de portar una imagen elaborada con inteligencia artificial.

En un reporte de la Fiscalía Especializada de Homicidios del Valle de México se informó que fueron hallados 21 casquillos calibre .380, un cartucho útil, una funda para cuchillo táctico y manchas hemáticas en el primer descanso del monumento, donde fue localizada una mujer sin vida con disparos en la cabeza.

En un segundo nivel se encontró un portarretratos con una imagen generada por inteligencia artificial de tres hombres, mientras que en el tercer descanso fue localizado el cuerpo del presunto agresor junto a un revólver, un cuchillo táctico, seis casquillos adicionales, dos cartuchos útiles y una mochila con libros y fotografías.

El ataque dejó además varias personas lesionadas, entre ellas turistas de Colombia, Canadá, Rusia y Países Bajos, algunos con heridas de bala y otros con fracturas provocadas durante la estampida generada por la balacera.

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