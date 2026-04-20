Este domingo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la ciclovía la Gran Tenochtitlan y aseveró que “Calzada de Tlalpan es de todos”, pues es la más diversa en movilidad.

Al pronunciar un breve discurso en el Zócalo capitalino, antes de dar el banderazo de salida a una gran rodada ciclista, la mandataria precisó que la construcción de ciclovías no es fácil, y ha provocado muchas resistencias, pero dijo que esa es la lucha y transformación de mentalidad que quieren.

“Hoy inauguramos la ciclovía y decimos que la Calzada de Tlalpan es de todas y de todos; además, con lo que estamos haciendo en Tlalpan, la calzada se convierte en la única multimodal, eso significa que estamos haciendo obra para los peatones, para el paseo de los peatones.

“Transformamos todas las banquetas de los 34 kilómetros de Tlalpan y, además, esta Calzada de Tlalpan tiene Metro, tiene hoy la ciclovía, pero también tiene el uso de automóvil. Es la calzada más diversa en la movilidad”, apuntó.

Brugada dijo que usar la bicicleta es un acto profundamente revolucionario en una Ciudad que se diseñó sólo para el automóvil.

Cada trayecto de bicicleta es una manera de resistir la desigualdad en el uso del espacio público y de afirmar otra forma de vivir la Ciudad, más humana y más justa.

Antes de la inauguración de la ciclovía, cientos de ciclistas formaron una gran bicicleta en el Zócalo.

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