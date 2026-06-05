La Secretaría de Economía dio a conocer este jueves que México ganó un arbitraje internacional ante un organismo del Banco Mundial (BM), iniciado por la empresa de Estados Unidos, Silver Bull Resources, Inc. que en 2023 presentó una reclamación por más de 315 millones de dólares contra el país.

En un comunicado, la dependencia, que encabeza Marcelo Ebrard, informó que el pasado 29 de mayo, el Tribunal Arbitral resolvió por unanimidad el caso a favor del país, al rechazar la acusación de que el Estado mexicano promovió el bloqueo de un proyecto de la compañía en Sierra Mojada, Coahuila.

Además, el tribunal consideró que no tenía competencia, por lo que desestimó los reclamos de Silver Bull.

La empresa estadounidense argumentaba que entre 1996 y 2002 adquirió diversas concesiones mineras en Sierra Mojada, pero desde septiembre de 2019 una cooperativa local, con el supuesto apoyo de autoridades locales, frustró el desarrollo de un proyecto.

A su vez, el Estado mexicano argumentó que las autoridades de Coahuila actuaron de forma razonable frente al conflicto social provocado por Silver Bull con pobladores de Sierra Mojada.

Señaló que los reclamos estaban prescritas o fuera del alcance del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que Silver Bull carecía de la capacidad técnica y financiera para el proyecto.

El caso de Silver Bull arrancó en 2023 al amparo del otrora TLCAN ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre inversionistas y Estados.

Sin embargo, el Tribunal determinó que los hechos invocados por la compañía ocurrieron fuera del periodo en el que podían ser analizados bajo el TLCAN, y ordenó a Silver Bull reembolsar a México una suma relevante por gastos y costos del arbitraje.

Actualmente, el laudo está en revisión para identificar información susceptible de ser protegida, para ser publicado en la página del CIADI.

México fue representado por funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

“Con esto, el Estado mexicano logró una victoria que fortalece la certeza jurídica en inversión internacional, al confirmar los límites de las obligaciones de México”, concluyó la secretaría.

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