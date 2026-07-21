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Irapuato, Gto.- Un abogado penalista fue asesinado por hombres armados en el estacionamiento de una tienda Oxxo, en la colonia Las Heras Sección II, en Irapuato, Guanajuato.
El litigante había descendido de su vehículo color rojo con el propósito de ingresar al establecimiento cuando dos individuos lo atacaron a balazos y escaparon en una motocicleta.
La balacera ocurrió minutos después de las 7:00 horas de este 21 de julio de 2026.
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En redes sociales se expresaron muestras de indignación y condolencias por el homicidio del penalista, identificado como Alfredo Duarte.
El crimen se reportó al 911, por lo que en minutos arribaron paramédicos, quienes constataron que el licenciado había fallecido y presentaba lesiones por proyectiles de arma de fuego en la cabeza.
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Oficiales de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Guardia Nacional, así como de Policía Municipal, dieron cobertura en la zona para la preservación de indicios.
Tras el levantamiento del cuerpo por personal del Servicio Médico Forense, personas colocaron veladoras encendidas en el cajón del estacionamiento.
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dmrr/cr
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