Pedro Sola continúa bajo la mirada mediática, luego de que en una emisión del programa "Ventaneando”, expresó abiertamente su rechazo a la presencia de mascotas en compañía de sus dueños en espacios públicos.

"No tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cag*** en el restaurante, ¿qué es eso, se volvieron locos o qué?... con ganas de aventar carne envenenada (...) y de darles un balazo a los dueños", dijo el conductor desatando controversia nacional al ser acusado de incitar al maltrato animal.

A pesar de la disculpa pública de Sola, las respuestas de diversos famosos, activistas y asociaciones en defensa del bienestar animal, continúan dando de qué hablar en el entorno digital. En ese sentido, un colorido mural de arte urbano inspirado en el comunicador de 79 años, capturó la atención de cientos de internautas.

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Perritos posaron junto al mural inspirado en Pedro Sola. Foto: Redes Sociales

Pintan mural de Pedro Sola rodeado de perros en Iztapalapa

El barrio de Santa Bárbara en Iztapalapa, se convirtió el pasado fin de semana en sede de una muestra de graffiti que busca visibilizar y dignificar el arte urbano por medio de la búsqueda de espacios para que las juventudes logren expresarse.

Dentro de dicha muestra, destacó en redes sociales la pieza del artista conocido como “Nocke”, quién retrató a Pedro Sola rodeado de perros en la pieza titulada “Cuidado con el Pedro”, que fue inspirada en la polémica del conductor, como un rechazo el maltrato animal.

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En el mural, el presentador fue plasmado junto al logo de "Ventaneando”, acompañado por perros famosos como “Snoopy”, “Scooby-Doo”, “Coraje” y “Patán, el perro pulgoso”, portando gorras y lentes, además de una apariencia molesta y mensajes como: “¿Qué decías?” y “No fear”.

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El mural inspirado en Pedro Sola fue compartido en redes sociales por diversos colectivos de arte urbano. Foto: Redes Sociales

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