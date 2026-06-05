La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) informó que, del total de adeudos de Petróleos Mexicanos con empresas del gremio, sólo 6.5% se han saldado.

En conferencia de prensa, el presidente del organismo empresarial, Luis Méndez Jaled, señaló que actualmente tienen un registro de 346 empresas que se han acercado a la cámara para ser representadas por adeudos que llegan a un total de 3 mil 248 millones de pesos. De estos, expuso, se han pagado 210 millones a 40 firmas.

“Ya se acercaron algunos empresarios hace días para manifestarnos que siguen teniendo serios problemas”, señaló el representante de la industria.

Pemex significa dificultades en la operación de sus acreedores, entre los cuales figuran compañías de diversos sectores, no sólo de la construcción.

En total, Pemex adeuda más de 370 mil millones de pesos a proveedores y contratistas.

En otros temas, Méndez Jaled celebró que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) sea ahora la principal contratante de obra pública, y ya no la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Explicó que esta situación se revirtió en la actual administración, ya que en 2023 la Sedena tuvo un presupuesto de obras de 118 mil millones de pesos, en 2024 bajó a 95 mil millones de pesos, 26 mil millones el año pasado y 30 mil millones este año.

Lo anterior se debió en parte a la conclusión de proyectos como el Tren Maya y otras obras.

En tanto, el presupuesto de la SICT, que en 2023 y 2024 era de 47 mil y 46 mil millones de pesos, respectivamente, subió a 112 mil millones y 144 mil millones en 2025 y 2026, en ese orden.

“Sí hay un cambio significativo. El Ejército es importante, es una institución muy respetada y cuando se dedica a combatir lo que tiene que combatir, estamos más tranquilos, está más concentrado en eso”, señaló.

Sin embargo, el presidente de la CMIC destacó que el desarrollo de infraestructura tiene un rezago profundo en México.

Dijo que, a pesar de que el país es la decimosegunda economía del mundo, en materia de infraestructura ocupa la posición 52, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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