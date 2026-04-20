Familiares de personas desaparecidas en la Ciudad de México realizaron este lunes un bloqueo sobre Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación Olivo del Metrobús, en la colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, para exigir a las autoridades avances reales en la localización de sus seres queridos.

La protesta fue encabezada por integrantes del colectivo Hasta Encontrarles, quienes colocaron mantas y cerraron parcialmente la circulación en uno de los principales corredores viales del sur de la capital, generando afectaciones al tránsito vehicular durante varias horas.

Con fotografías de sus familiares desaparecidos en las manos, los manifestantes reclamaron la falta de resultados por parte de las instituciones encargadas de impartir justicia.

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“Magistrados y jueces tienen que hacer su trabajo”, expresaron durante la movilización, al señalar que diversos procesos judiciales permanecen detenidos y que la omisión de las autoridades ha retrasado la búsqueda de decenas de personas.

Los inconformes señalaron que la desaparición de personas sigue siendo una de las crisis más dolorosas en la capital del país, por lo que insistieron en que no retirarán sus exigencias hasta obtener respuestas concretas sobre el paradero de sus familiares.

Elementos de tránsito implementaron cortes a la circulación en la zona para desviar a los automovilistas, mientras personal de concertación política entabló diálogo con los manifestantes para atender sus demandas.

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