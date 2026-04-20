Huixquilucan, Méx.- Este lunes, se cumplen cuatro días de bloqueo intermitente en la autopista Naucalpan-Toluca tras el derrame de combustible derivado de un choque entre una pipa y un tráiler el pasado 16 de abril; pobladores de Magdalena Chichicaspa demandan la reparación del daño que sufrieron los manantiales y redes de agua.

Los vecinos se encuentran concentrados a la altura del Barrio Las Campanas, en espera de la respuesta del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) y de la concesionaria de la autopista, Autovan.

“No nos informaron cuántos litros de combustible se derramaron por el accidente”, señalaron los vecinos en la reunión que sostuvieron esta mañana.

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Reconocieron que las autoridades se encuentran distribuyendo pipas de agua para dotar a la población ante las afectaciones en la red, sin embargo, puntualizaron que la demanda es que sea reparado el daño ocasionado.

“Se mantendrá el bloqueo hasta que no se solucione y podamos retornar a la normalidad”, comentaron.

Adelantaron que se pedirá la intervención de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisem) para que se realicen los estudios a la red de agua, así como a tanques de almacenamiento, y descartar cualquier tipo de contaminación que pueda poner en peligro la salud de los habitantes.

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