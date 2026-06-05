El futbol está lleno de goles memorables, figuras históricas y partidos grabados en la memoria colectiva. Pero también de historias difíciles de explicar, leyendas urbanas, supersticiones y relatos de misterio que han sobrevivido al paso del tiempo.

Sobre ese territorio se adentra Misterios del fútbol, la nueva producción encabezada por el periodista argentino Jorge Luis Sucksdorf, que estrena el domingo por Maussan Televisión.

La serie explora el lado esotérico o inexplicable que rodea al deporte más popular del mundo.

Entre las historias que más le llamaron la atención destaca la muerte de un aficionado en la reinauguración de Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca, ocurrida en marzo pasado.

“Uno de nuestros expertos místicos nos contó que el estadio pidió o reclamó una vida, y que esa habría sido la persona que falleció al intentar brincar de una rampa a otra”, dice.

Más allá de encontrar respuestas definitivas, Sucksdorf asegura que el atractivo de estos relatos radica precisamente no intentar aleccionar.

“Cuando alguien me asegura algo de manera categórica, a mí me cuesta trabajo aceptarlo. Prefiero decir: ‘Bueno, esto es algo que no tiene una explicación clara hasta donde hemos podido llegar’, porque justamente ahí es donde nace una leyenda o el folclore”, asegura Sucksdorf.

Aunque parezca contradictorio, el conductor reconoce que no es aficionado al balompié. Su interés está en aquello que rodea al deporte y que escapa a la lógica tradicional.

Explica que su papel dentro del proyecto consiste en abordar estas historias desde la mirada de quien lleva más de dos décadas investigando fenómenos extraños.

“No tengo un equipo favorito porque no miro futbol. Yo lo hago desde el punto de vista de conocedor de misterios y como documentalista”, aclara.

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