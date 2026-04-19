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Huixquilucan, Méx. – Vecinos de Magdalena Chichicaspa bloquean la autopista Naucalpan-Toluca, en la caseta El Paraje; impiden el acceso en ambos sentidos.

Los inconformes señalaron que el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), así como la empresa concesionaria Autovan, no cumplieron con los acuerdos para atender el daño a los manantiales que fueron contaminados tras el derivado de un choque entre una pipa y un tráiler el pasado jueves.

Demandan a las autoridades y a la empresa concesionaria de la carretera la reubicación de escurrimientos y lavaderos en la zona.

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Los habitantes de la Comunidad Magdalena Chichicaspa amagaron con levantar la carpeta asfáltica para impedir el paso de los vehículos en todos los carriles de manera permanente.

En una asamblea realizada la tarde de este domingo por los integrantes del , Delegación Municipal y Comunidad Otomí de Magdalena Chichicaspa, los vecinos señalaron que “se bloqueará en ambos sentidos para que no haya ningún movimiento en esta pista hasta que nos den solución completamente”.

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