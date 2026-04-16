Huixquilucan, Méx.- La Comunidad de Magdalena Chichicaspa se mantiene en alerta tras el derrame de gasolina provocado por el choque entre una pipa y un tráiler en la autopista Naucalpan-Toluca, que alcanzó un sistema de abastecimiento de agua.

De acuerdo con un comunicado de la Comunidad Indígena Otomí y el Comité de Agua Ejidal, “el escurrimiento fue a parar al río afectando los cárcamos del manantial de Agua Bendita que da servicio a la comunidad”.

Ante este escenario, autoridades comunitarias llamaron a la población a mantenerse atenta ante cualquier anomalía en el agua.

El accidente ocurrió la mañana del jueves 16 de abril en el kilómetro 28+100, en el paraje La Canaleja, donde el impacto dañó un contenedor que transportaba combustible. Foto: Especial

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“En caso de percibir un olor a gasolina en el agua, o la misma esté aceitosa, favor de tomar una muestra, guardarla y de inmediato reportarla”, indicaron en un aviso dirigido a los habitantes.

El accidente ocurrió la mañana del jueves 16 de abril en el kilómetro 28+100, en el paraje La Canaleja, donde el impacto dañó un contenedor que transportaba combustible, lo que generó el derrame.

Como parte de las medidas preventivas, el Comité informó que se revisaron los tanques de almacenamiento y se desconectaron los cárcamos afectados, mientras continúan las acciones de monitoreo.

De acuerdo con un comunicado, “el escurrimiento fue a parar al río afectando los cárcamos del manantial de Agua Bendita que da servicio a la comunidad”. Foto: Especial

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El Comité aseguró que, hasta el momento, el servicio de agua potable se mantiene controlado; sin embargo, la vigilancia se mantiene de forma permanente para descartar riesgos a la salud.

También adelantaron que “se realizarán las denuncias correspondientes contra las empresas de transporte involucradas y contra la concesionaria de la autopista”.

Habitantes recordaron que desde hace más de dos años habían solicitado la reubicación de escurrimientos y lavaderos en la zona, sin obtener respuesta por parte de la concesionaria de la autopista.

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El incidente provocó el cierre de la autopista Naucalpan-Toluca por más de siete horas, mientras cuerpos de emergencia realizaron labores de contención y limpieza del combustible.

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