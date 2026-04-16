Jesús Sesma, secretario general del PVEM en la Ciudad de México, expresó su reconocimiento y felicitación a Citlalli Hernández por su nombramiento en Morena como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

El también diputado local destacó que se trata de una mujer con experiencia, compromiso y resultados comprobados, capaz de impulsar una agenda sólida en favor de las causas sociales y los derechos de las mujeres en el país, como lo demostró siendo la primera en dirigir la Secretaría de las Mujeres.

Asimismo, celebró su incorporación a Morena, señalando que su participación contribuirá de manera importante al fortalecimiento 4T y la democracia mexicana, pero también a garantizar diálogo y apertura para sacar adelante los temas que más le interesan a las y los mexicanos.

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“Es una mujer que ha demostrado con hechos su valor para construir acuerdos y generar consensos”, subrayó.

PVEM irá sin Morena en CDMX para elecciones de 2027

PVEM se prepara para ir solo en la CDMX, no hay comunicación con Morena, afirma Jesús Sesma. Foto: Especial.

Cabe recordar, que hace unos días Sesma Suárez precisó que se están preparando para ir solos en las elecciones de 2027.

En rueda de prensa, detalló que es difícil llegar a una alianza cuando no han tenido ninguna comunicación con la dirigencia de Morena en la Ciudad.

“Es difícil llegar a una posible alianza cuando no hay una relación, y hablo de Morena partido, no del Gobierno, ni del Poder Legislativo. Nosotros no hemos tenido relación alguna con Morena de la Ciudad, y yo lo ponía en un ejemplo poquito pintoresco: no se puede llegar a un matrimonio sin haber tenido un noviazgo; entonces, no hay, no conozco a mi novia o a mi novio, es difícil”, aceptó.

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JACL/cr