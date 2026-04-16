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, expresó su reconocimiento y felicitación a Citlalli Hernández por su nombramiento en Morena como .

El también destacó que se trata de una mujer con experiencia, compromiso y resultados comprobados, capaz de impulsar una agenda sólida en favor de las causas sociales y los derechos de las mujeres en el país, como lo demostró siendo la primera en dirigir la .

Asimismo, celebró su incorporación a Morena, señalando que su participación contribuirá de manera importante al fortalecimiento 4T y la democracia mexicana, pero también a garantizar diálogo y apertura para sacar adelante los temas que más le interesan a las y los mexicanos.

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“Es una mujer que ha demostrado con hechos su valor para construir acuerdos y generar consensos”, subrayó.

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Cabe recordar, que hace unos días Sesma Suárez precisó que se están preparando para ir solos en las elecciones de 2027.

En rueda de prensa, detalló que es difícil llegar a una alianza cuando no han tenido ninguna comunicación con la dirigencia de Morena en la Ciudad.

“Es difícil llegar a una posible alianza cuando no hay una relación, y hablo de Morena partido, no del Gobierno, ni del Poder Legislativo. Nosotros no hemos tenido relación alguna con Morena de la Ciudad, y yo lo ponía en un ejemplo poquito pintoresco: no se puede llegar a un matrimonio sin haber tenido un noviazgo; entonces, no hay, no conozco a mi novia o a mi novio, es difícil”, aceptó.

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JACL/cr

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